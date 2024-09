IRW-News: New World Solutions Inc.: New World Solutions tritt mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dialMKT in den 31 Mrd. $ schweren Weltmarkt für Uhren ein

IRW-PRESS: New World Solutions Inc.: New World Solutions tritt mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dialMKT in den 31 Mrd. $ schweren Weltmarkt für Uhren ein

Toronto, Ontario - 18. September 2024 / IRW-Press / New World Solutions Inc. (CSE: NEWS) (OTC Pink: REGRF) (FWB: RT5) (New World oder das Unternehmen) hat vor Kurzem die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 51 % an dialMKT Corp. (dialMKT) bekannt gegeben. Damit ist das Unternehmen positioniert, um an dem bedeutenden Wachstumspotenzial teilzuhaben, das die digitale Transformation des 31 Milliarden $ schweren globalen Uhrenmarktes bietet. dialMKT adressiert den milliardenschweren Weltmarkt der Armbanduhren-Liebhaber durch die Entwicklung eines Blockchain-gestützten digitalen Ökosystems, in dem Content, E-Commerce und Community zusammenkommen.

Die E-Commerce-Plattform von dialMKT wird voraussichtlich in den nächsten 30 Tagen an den Start gehen und bietet die Möglichkeit, in der wichtigen Weihnachtssaison im vierten Quartal beträchtliche Umsätze zu erzielen.

Marktchance

Der Wert des weltweiten Marktes für gebrauchte Uhren wird laut einem aktuellen Bericht von McKinsey & Company auf 31 Milliarden $ geschätzt, wobei hochwertige Marken wie Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet und Cartier an der Spitze des Sektors stehen. Der gesamte Uhrenmarkt, welcher auch den Verkauf neuer Uhren durch autorisierte Händler einschließt, wird auf schätzungsweise 75 Milliarden $ beziffert.

Armbanduhren sind nach wie vor von kultureller Bedeutung und werden häufig in der Musik, in den sozialen Medien und an den Handgelenken von Prominenten, Sportlern und Unternehmern gezeigt, was das Interesse und das Wachstum des Uhrenmarktes fördert. Das Sammeln von Uhren wird immer beliebter, vor allem bei Millennials und Sammlern der Generation Z, was das langfristige Wachstumspotenzial unterstreicht.

Mit der zunehmenden Popularität des Sammelns von Uhren zeichnen sich ein kultureller Wandel und bedeutende Marktchancen ab. Prominente Uhrenliebhaber, darunter beliebte Sportler und Entertainer wie Tom Brady, Jay-Z, Cristiano Ronaldo, Connor McGregor, Kevin Hart, Lionel Messi, Sylvester Stallone, Mark Wahlberg, Andrew Tate, Logan Paul, Jake Paul und Michael Jordan sowie Unternehmer und Wirtschaftsführer wie Grant Cardone, Patrick Bet-David, Bill Ackman und Chamath Palihapitiya, stellen ihre Sammlungen häufig in den sozialen Medien zur Schau.

Promis erreichen mit ihrer Präsenz auf diesen Plattformen monatlich Milliarden von Zuschauern und heizen so die Nachfrage nach den von ihnen zur Schau getragenen Uhren an. Gleichzeitig bestätigen auch die institutionellen und milliardenschweren Anleger das langfristige Wachstumspotenzial dieses Marktes, denn sie haben ein Gespür für die kulturellen und verbraucherbezogenen Megatrends. Zu den namhaften Investoren, die in jüngster Zeit in E-Commerce- und Medienplattformen auf dem Uhrenmarkt investiert haben, gehören Bernard Arnault, Jay-Z, Michael Jordan, der Hollywood-Superagent Michael Ovitz, die Hedgefonds-Milliardäre Bill Ackman und Marc Lasry sowie Risikokapitalfirmen wie Google Ventures, Alibaba und LVMH.

dialMKT Corp.

dialMKT adressiert den 31 Milliarden $ schweren Markt für Uhrenliebhaber, indem es ein Blockchain-gestütztes digitales Ökosystem entwickelt, in dem Content, E-Commerce und Community zusammenkommen. Das Herzstück der zukünftigen Plattform von dialMKT ist eine Blockchain-Datenbank, die als CARFAX für Uhren fungiert und Echtheitsnachweise, Service und Besitzerhistorie bereitstellt. dialMKTs System stellt sich einer der größten Herausforderungen auf dem Markt für gebrauchte Uhren: die Sicherstellung von Authentizität, Service und Besitzerhistorie. Sammler brauchen Gewissheit, dass sie eine authentische Uhr kaufen, die nicht Gegenstand eines Diebstahls war und sich in der ursprünglichen Werkskonfiguration befindet. Der Austausch eines Ziffernblatts kann den Wert einer Uhr um Zehn- oder sogar Hunderttausende von Dollar verändern. Die Blockchain-Registrierstelle von dialMKT löst dieses Problem, indem sie Verbrauchern eine umfassende Historie und Daten über die Uhr, die sie zu kaufen gedenken, an die Hand gibt.

So wie CARFAX den 138 Milliarden $ schweren Gebrauchtwagenmarkt für Verbraucher revolutioniert hat, will dialMKT dasselbe für den 31 Milliarden $ schweren Markt für gebrauchte Uhren erreichen.

Zu den Content- und Community-Plattformen von dialMKT gehört WatchReporter.com, eine Plattform, die über seine Website, YouTube- und Instagram-Kanäle Tausende von Uhrensammlern weltweit erreicht. Diese Plattform wird den Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten von dialMKT fördern.

Die E-Commerce-Plattform von dialMKT wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 30 Tage an den Start gehen - rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal, dem wichtigsten Quartal für die Erzielung von Umsätzen auf dem globalen Uhrenmarkt. Der E-Commerce-Marktplatz von dialMKT bietet die Möglichkeit, das wachsende Social-Media-Publikum und die Sammlerdatenbank von WatchReporter.com zu nutzen und zu monetarisieren.

Ich bin begeistert von der Gelegenheit, die New World Solutions (CSE: NEWS) als einzige Pure-Play-Aktie bietet, die es Anlegern ermöglicht, am 31-Milliarden-$-Uhrenmarkt teilzunehmen, so Jack Marks, CEO von dialMKT und Chairman von New World Solutions. Wir freuen uns, dass wir uns mit New World Solutions zusammenschließen und dessen Blockchain-Expertise für unsere Plattform nutzen können. Uns steht eine Reihe von bedeutenden Katalysatoren bevor, unter anderem die Einführung unserer E-Commerce-Plattform, die in den nächsten 30 Tagen erwartet wird. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 2 Millionen $ stellt NEWS eine Chance mit überzeugendem Wertschöpfungspotenzial dar.

Die Übernahme von dialMKT stellt eine strategische Ergänzung unseres Portfolios an bahnbrechenden Technologien dar und bietet uns die Gelegenheit, unsere Blockchain-Technologien synergetisch und transformativ auf dem Uhrenmarkt einzusetzen, meint Paul Haber, CEO des Unternehmens. Seit Graph Blockchain verfügt New World über umfangreiche Erfahrung im Blockchain-Bereich und hat bereits mit Kunden wie IBM und COKE zusammengearbeitet. Wir erkennen das Potenzial von dialMKT, sich an der Spitze der digitalen Transformation des globalen Uhrenmarktes zu positionieren, und freuen uns darauf, das Unternehmen in unser Geschäft zu integrieren.

Über New World

New World Solutions ist ein auf bahnbrechende Technologien ausgerichtetes Unternehmen, das innovative Lösungen für die Probleme unserer neuen Welt entwickelt. Auf Grundlage unserer Erfahrung in den Bereichen Blockchain und Technologie setzen wir wirksame Lösungen auf den Gebieten des dezentralen Finanzwesens und der Elektrofahrzeuge ein. Wir sind bestrebt, ein ausgewogenes Angebot an Lösungen zu erwerben und einzuführen, um in dieser dynamischen Technologielandschaft eine Führungsrolle einzunehmen.

Weitere Informationen über New World und andere Unternehmensdaten finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.newworldinc.io/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder nicht antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die mit der Blockchain im Allgemeinen verbundenen Risiken; das Risiko, dass die Transaktion nicht wie geplant oder überhaupt nicht abgeschlossen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (die CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

