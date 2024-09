ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe alle bisher formulierten Unternehmensziele für 2030 bestätigt, schrieb Analyst Chris Counihan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Angedeutet werde eine leichte Reduzierung der Investitionsausgaben. In der Summe erwartet der Experte eine gedämpfte Kursreaktion./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 01:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 01:36 / ET

