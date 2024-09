EQS-News: USU erneut mit Platin-Award für Geschäftsbericht ausgezeichnet

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Möglingen, 19. September 2024.

Für ihren aktuellen Geschäftsbericht wurde die USU Software AG erneut mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Im renommierten Wettbewerb der League of American Communications Professionals (LACP) erhielt der USU-Finanzreport 2023 in der Kategorie Technologie / IT Services die höchste Auszeichnung, den Platin Award. Bei den Vision 2023 Awards, an denen fast 1.000 Beiträge aus verschiedensten Ländern, Branchen und Unternehmensgrößen teilnahmen, belegte der USU-Bericht weltweit Platz 16 und wurde unter den TOP-80-Publikationen der EMEA-Region auf den dritten Rang gewählt. Zudem erhielt der Bericht die Auszeichnung als "most creative report" weltweit.

ICH – so lauten Titel und Konzept des USU-Finanzreports. Denn Software wird von Menschen für Menschen gemacht. Im Mittelpunkt des Berichts steht daher die individuelle Lebensgeschichte und Persönlichkeit von 25 USU-Mitarbeitenden bzw. USU-Nahestehenden, die der Entwicklung der USU-Historie und prägenden Ereignissen der Weltgeschichte gegenübergestellt werden.

Zusätzlich wurde das Team hinter dem Bericht gewürdigt: Der Journalist Raimund Vollmer aus Reutlingen entwickelte das Konzept und prägte den Inhalt, während die Asperger Agentur freework Grafik-Design den Bericht wie gewohnt in Szene setzte.

„Diese Auszeichnungen bestätigen nicht nur die hohe Qualität unserer Finanzkommunikation, sondern sie würdigen auch die Menschen, die mit ihrer Expertise und Leidenschaft den Erfolg von USU möglich machen. Unser Geschäftsbericht zeigt eindrucksvoll, dass der Mensch im Zentrum unserer Arbeit steht – das ist unser Schlüssel zum Erfolg“, sagt Bernhard Oberschmidt, CEO der USU Software AG.

Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG.

Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

