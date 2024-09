Habeck - Erwarte 2025 und 2026 Überangebot von Gas und sinkende Preise

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Papenburg (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht die Gas-Krise als überwunden an und erwartet sinkende Preise.

Immer mehr Flüssiggas kommt auf den Markt, sagte der Grünen-Politiker am Rande seiner Nordwest-Reise am Donnerstag in Papenburg. Die Verteilung des Gases funktioniere auch in Deutschland. 2025 und 2026 werde es so einen Käufermarkt geben. "Das wird, so denke ich, einen Preiseffekt haben." Deutschland habe zudem für den Winter gut gefüllte Speicher. "Deutschland hat seine Hausaufgaben gemacht."

Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine und dem Aus von Gaslieferungen aus Russland per Pipeline hatte Deutschland unter Hochdruck Terminals für die Anlandung von Flüssiggas etwa aus den USA oder von der arabischen Halbinsel aufgebaut. Nachdem die Preise 2022 rasant stiegen, hat sich das Preisniveau wieder normalisiert.

