Der Einstieg an der Börse fällt vielen schwer. Wir haben fünf Profi-Investoren gefragt, welche Bücher über die Börse sie empfehlen können. Ihre Tipps eignen sich für Neulinge genauso wie für erfahrene Anlegerinnen und Anleger.

Die Börse ist ein komplexes Feld, in welchem du dich leicht verirren kannst, wenn du noch nicht erfahren bist. Viele Menschen haben Scheu vor oder Vorurteile über den Kapitalmarkt. Etwa, dass man ein Zahlengenie sein muss, um erfolgreich zu investieren. Oder dass der Kapitalmarkt nur was für Spekulanten und Zocker ist.

Die Folge: Die Zahl derjenigen, die in Form von Aktien oder Aktien-ETFs am Kapitalmarkt investieren, bleibt trotz des Aktien-Booms während der Corona-Pandemie mit knapp 18 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahren relativ niedrig.

Börse kann auch Spaß machen

Dabei ist die Notwendigkeit, dass du dich mit dem Thema zu beschäftigst, weiter hoch. Sei es, weil die umlagefinanzierte Rente angesichts der alternden Gesellschaft vor einer ungewissen Zukunft steht. Oder du dir schlicht mehr leisten möchtest. Oder - man höre und staune - weil die Börse auch Spaß machen kann.

Doch wo fängst du am besten an, wenn du dich dem Thema auseinander setzen willst? Bücher können ein guter Einstieg sein, weil sie fundiertes Wissen vermitteln. Nur: Welches ist auch wirklich lesenswert und vermittelt Wissen, dass dir hilft, erfolgreich zu investieren? Das haben wir für dich fünf Profis gefragt, die schon lange an der Börse erfolgreich sind.

Was dir die Profis mitgeben

Lisa Osada zum Beispiel ist „Spiegel"-Bestseller-Autorin, erfolgreiche Finfluencerin (Instagram-Kanal @aktiengram) und selbst seit 2011 an der Börse aktiv. Sie empfiehlt zum Einstieg das Buch des ehemaligen Fondsmanagers Peter Lynch, „Der Börse einen Schritt voraus“. Lynchs Aussagen seien einfach, verständlich und schlüssig verfasst. Das Buch ist zwar von 1977, sei aber, meint Osada, immer noch brandaktuell. "Es vermittelt auf wunderbare Weise, dass es keine wilden Strategien braucht, um an der Börse erfolgreich zu sein."

Ein anderer Börsenprofi aus unserer Auswahl ist Stefan Riße. Er ist Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Acatis, beschäftigt sich seit seinem 17. Lebensjahr mit der Börse und schreibt für onvista eine wöchentliche Kolumne.

Geprägt hat ihn sein Freund und langjähriger Mentor André Kostolany. Entsprechend empfiehlt Riße auch ein Buch der vor 25 Jahren verstorbenen Börsen-Legende: „Die Kunst, über Geld nachzudenken“. Kostolanys Buch, bei dem Riße das Vorwort verfasste, macht deutlich, dass es immer noch Menschen sind, die an der Börse handeln. Kostolany vermittele in seinem Buch ein gutes Verständnis, sich dem emotionalen und von Gier und Panik getriebenem Wesen der Börse zu entziehen.

Alle Buchtipps und wieso unsere Börsen-Profis sie empfehlen, kannst du hier nachlesen: