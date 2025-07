So finden Investoren 2025 einen guten Einstieg in den Krypto-Sektor

Werbung von BISON

Der Krypto-Sektor hat in den letzten 10 Jahren eine unvergleichliche Erfolgsstory hingelegt und weist im Jahr 2025 eine Marktkapitalisierung von etwa 3,5 Billionen Dollar auf. Allein auf Bitcoin fallen dabei über 2 Billionen Dollar, was die Kryptowährung mittlerweile zu den Top 10 der größten Assets weltweit zählen lässt. Bis Mai 2025 sind über 40 Milliarden Dollar in die 2024 an der Wallstreet eingeführten Bitcoin-ETFs geflossen – ein absoluter Rekord für den Start einer neuen Klasse an ETFs.

Giganten der Finanzwelt wie BlackRock, Goldman Sachs und Fidelity sprechen mittlerweile äußerst positiv über Bitcoin und Krypto allgemein, empfehlen aktiv eine Allokation im Portfolio und investieren selbst in Krypto-Assets. Schätzungen verschiedener Datenanalysefirmen gehen davon aus, dass weltweit bereits mehr als 150 Millionen Menschen Bitcoin besitzen.

Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass Kryptowährungen kein Nischenthema mehr sind, sondern sich als ernstzunehmende Assetklasse etabliert haben, mit der sich viele Investoren zunehmend beschäftigen. Mit dem Start des neuen Formats „Krypto-Chance“ in Kooperation mit BISON, der Krypto-Trading-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart, möchten wir Investoren auf ihrer Reise in die Krypto-Welt begleiten und für einen optimalen Einstieg in das Thema Bitcoin und Altcoins sorgen.

Worum geht es?

In diesem Format geht es darum, Investoren die generellen Dynamiken des Krypto-Sektors näher zu bringen, allgemeine Prinzipien des Investierens in die Assetklasse Kryptowährungen vorzustellen und eine Anleitung für eine praktische Umsetzung eines Krypto-Portfolios mithilfe von BISON zu geben. Dieses Format soll eine Begleithilfe sein, damit Sie dafür gerüstet sind, ein Investment in den Krypto-Sektor selbstständig und mit dem dafür nötigen Knowhow umzusetzen.

Disclaimer: Bei diesem Format und dem dargestellten Beispiel-Portfolio handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Investmentempfehlung, sondern lediglich um die Vermittlung genereller Informationen über das Thema Investments in die Assetklasse Kryptowährungen. Anhand des über BISON umgesetzten Beispielportfolios möchten wir lediglich die einzelnen Aspekte der Thematik sowie verschiedene Funktionen der App anschaulich darstellen. Jegliche Investmententscheidungen obliegen der eigenen Verantwortung. Kryptowährungen sind eine chancenreiche, jedoch ebenso volatile Assetklasse, die einige einzigartige Risiken aufweist, die sowohl technischer als auch marktspezifischer Natur sind. Beachten Sie dazu bitte auch den rechtlichen Disclaimer am Ende dieses Artikels.

Darum sollte sich jeder Investor mit Kryptowährungen auseinandersetzen

Die Blockchain-Technologie liefert in einer immer digitaler werdenden und gleichzeitig zunehmend separierten Welt eine sinnvolle Antwort, da es im Kern darum geht, Vermögenswerte besser nutzbar zu machen.

Der Krypto-Sektor liefert die Infrastruktur dafür, Vermögenswerte zu digitalisieren und damit wesentlich besser handelbar zu machen, ohne dass sie einfach kopiert, manipuliert oder der Zugang zu ihnen verwehrt werden kann. Bitcoin bietet eine Infrastruktur für ein digitales und autonomes Währungssystem sowie Wertspeicher.

Deswegen wird Bitcoin auch als „digitales Gold“ bezeichnet. Der restliche Krypto-Sektor geht darüber hinaus und stellt eine Infrastruktur dar, auf der perspektivisch alle wirtschaftlichen Strukturen und Interaktionen, die wir aus unserer heutigen Welt kennen, digitalisiert und ohne zentrale Kontrolle umgesetzt werden sollen, was eine große Flexibilität, neue Anwendungsmöglichkeiten und vor allem eine größere Autonomie für die Endnutzer möglich macht.

Im Endeffekt liefert die Blockchain das Potenzial für ein Spielfeld, das für alle fairer und einfacher funktioniert als es jetzt der Fall ist. Dieser Ansatz birgt auch ein großes finanzielles Potenzial, da es im Endeffekt um eine Migration des Kapitals und aller Vermögenswerte von der analogen in die digitale Welt geht.

Das Potenzial kann mit der Adaptionswelle des Internets seit Beginn der 90er und den daraus entstehenden neuen Industriezweigen verglichen werden.

Ein Blick auf die Bitcoin-Performance

Investments dienen mehreren Zwecken: dem Vermögensaufbau, der Wahrung der Kaufkraft des vorhandenen Kapitals, sowie finanzieller Flexibilität durch die nötige Liquidität. In all diesen Punkten hat eine Assetklasse in den letzten Jahren auf langfristige Sicht alle anderen übertroffen – Kryptowährungen, allen voran Bitcoin.

Die Ur-Kryptowährung Bitcoin weist in einem Zeitraum zwischen 2012 und 2024 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 130 Prozent auf und legt damit mit wenigen Ausnahmen eine regelmäßige jährliche Outperformance gegenüber dem breiten Aktienmarkt hin.

Vergangene Preisentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Garant für die zukünftige Performance und die hohe Volatilität von Bitcoin in kurzfristigen Marktphasen ist die Schattenseite. Aufgrund der im Vergleich zu Aktien wesentlich höheren Schwankungsbreite von Bitcoin ist das Risiko des Kapitalverlusts bei kurz- bis mittelfristigen Engagements deutlich höher. Der langfristige Performancevergleich zeigt jedoch, dass Bitcoin bisher insgesamt besser bei allen genannten Investment-Zwecken abschneidet als andere Assetklassen.

Quelle: onvista

Bitcoin hat in der letzten Dekade die Kaufkraft besser bewahrt als die meisten anderen Assets, es war ein hervorragendes Vehikel zum Vermögensaufbau und wird von einer zunehmenden Zahl von Wirtschafts- und Finanzmarktteilnehmern als autonomes, manipulationssicheres und einfach zugängliches Netzwerk und eine geeignete Alternative zum traditionellen Finanzsystem angesehen.

Die klassische 60/40-Strategie mit einem Portfolio aus Aktien und Anleihen erscheint angesichts zunehmender Instabilität an den Finanzmärkten, geopolitischer Verwerfungen und der schrittweisen Erosion der Dollar-dominierten Weltordnung nicht mehr zeitgemäß. Um das eigene Portfolio besser gegen die Herausforderungen des neuen Marktumfelds zu rüsten, ist ein Umdenken sinnvoll.

In den letzten 15 Jahren ist der Krypto-Sektor bereits einige große Schritte entlang seines Adaptionspfades gegangen, das Ende ist jedoch noch lange nicht erreicht. Die frühesten Chancen mögen bereits verflogen sein, doch es gibt immer noch mehr als genug Möglichkeiten, um als Investor von dem umfassenden Umbau der Finanz-Infrastrukturen zu profitieren. Der Preis dafür bleibt jedoch auch das weiterhin enorme Risiko, das in Kryptowährungen als Assetklasse steckt. Während Bitcoin sich als Makro-Asset etabliert hat, bleibt die Positionierung in andere Krypto-Assets, sogenannte Altcoins, aufgrund der geringeren Adoptionsrate, teilweise schwachen Liquidität, sowie technischer und regulatorischer Gefahren eine riskante Anlage, bei der ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein mögliches Szenario ist. Das gilt umso mehr, je weiter man als Investor das Risikospektrum entlang des Sektors hinabsteigt.

Trotzdem wird die Assetklasse der Kryptowährungen aufgrund des weiterhin hohen Wachstumspotenzials von vielen Marktteilnehmern insgesamt als eine asymmetrische Chance gesehen, die zumindest als kleine Beimischung für jedes Anleger-Portfolio interessant sein kann.

Das sind die Besonderheiten des Krypto-Sektors im Vergleich zur klassischen Finanzwelt

Auch wenn Kryptowährungen mittlerweile an der Wallstreet angekommen sind, handelt es sich immer noch um zwei verschiedene Welten, die größtenteils getrennt voneinander existieren. Der Krypto-Sektor weist einige Besonderheiten auf, die ihn stark von der klassischen Finanzwelt unterscheiden:

Kryptos sind 24/7 handelbar: Im Gegensatz zu traditionellen Finanzmärkten, die an regulierte Handelszeiten gebunden sind, ist der Krypto-Markt rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, aktiv. Das führt zu einigen Besonderheiten wie einem Wochenend-Effekt. Wenn die traditionellen Märkte geschlossen sind, bleibt der Krypto-Markt aktiv, was zu stärkeren Preisschwankungen führen kann, da weniger Liquidität durch institutionelle Akteure vorhanden ist. Höhere Volatilität: Die Volatilität im Krypto-Markt ist deutlich höher als in traditionellen Märkten. Beispielsweise betrug die annualisierte Volatilität von Bitcoin 2024 etwa 50–80 Prozent, während der S&P 500 typischerweise bei 15–20 Prozent liegt. Einige Ursachen dafür sind eine geringere Marktkapitalisierung, spekulative Anleger, Nachrichtenzyklen (z. B. regulatorische Ankündigungen) und die Beteiligung von Großinvestoren, sogenannten “Krypto-Wales“. Steuerliche Aspekte: Während Kapitalerträge aus Aktien oder ETFs in Deutschland grundsätzlich der Abgeltungssteuer (25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) unterliegen, die automatisch vom Broker einbehalten wird, gilt dies für Kryptowährungen nicht. Gewinne aus Krypto-Trades müssen eigenständig in der Steuererklärung (Anlage SO) angegeben werden und unterliegen grundsätzlich bei einer Haltedauer von unter einem Jahr der Einkommenssteuer. Es ist zu beachten, dass die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängt und künftig Änderungen unterworfen sein kann. Altcoins: Krypto-Projekte und deren Coins unterscheiden sich recht stark von klassischen Aktien. Im Gegensatz zu börsennotierten Unternehmen, die verpflichtet sind, Quartalsberichte und Fundamentaldaten zu veröffentlichen, basieren Altcoin-Preise oft auf Narrativen, Community-Hype oder technischen Entwicklungen (z. B. Protokoll-Upgrades). Dies macht ihre Bewertung sehr viel subjektiver. Altcoins korrelieren zudem oft stärker mit Bitcoin als Aktien mit einem Index wie dem S&P 500. Ein Bitcoin-Anstieg zieht viele Altcoins mit, während Abverkäufe den gesamten Markt belasten können. Altcoins sind auch anfälliger für manipulative Praktiken wie „Pump-and-Dump“-Schemata, bei denen koordinierte Käufe den Preis künstlich in die Höhe treiben, gefolgt von schnellen Verkäufen. Altcoin-Rallyes werden oft durch Sektor-interne Trends angetrieben (bspw. neue technologische Ansätze), die kurzfristig starke Preisausschläge verursachen können, aber auch schnell verblassen. Technische Hürden: Das Investieren in Kryptowährungen erfordert ein anderes Knowhow als bei traditionellen Anlagen. Anleger müssen sich mit der Verwaltung von Krypto-Wallets und deren Private Keys auseinandersetzen. Ein Verlust des Private Keys kann den gesamten Bestand gefährden, was bei Aktien oder ETFs durch Depotverwaltung nicht der Fall ist. Der Handel an Krypto-Börsen erfordert Kenntnisse über Gebührenstrukturen, Orderarten und Sicherheitsmaßnahmen (z. B. 2FA). Dezentrale Börsen (DEX) erfordern zusätzliches Wissen über Blockchain-Interaktionen und die Handhabung von Wallets. Begriffe wie Hash-Rate, Staking, Smart Contracts oder Layer-2-Skalierungslösungen sind für fundierte Anlageentscheidungen oft relevant, während Aktienanleger sich eher auf Fundamentaldaten wie KGV oder Dividendenrendite konzentrieren. Betrugsrisiken: Der Krypto-Sektor ist zudem aufgrund einer unklareren Regulatorik deutlich anfälliger für Scams, Phishing-Angriffe oder unseriöse Projekte, was mehr Vorsicht und Due Diligence als bei Aktieninvestments erfordert. Die neuen EU-Regelungen im Rahmen der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) sollen hier für mehr Rechtssicherheit sorgen, indem sie einheitliche Standards für die Zulassung, den Betrieb und die Überwachung von Krypto-Dienstleistern und Token-Emittenten schaffen. Sobald vollständig implementiert, könnte das betrügerische Aktivitäten stark eindämmen.

Darum eignet sich BISON hervorragend für Krypto-Anleger

Der Einstieg in die Krypto-Welt gelingt am besten über einen zentralisierten Anbieter. Die BISON App der Gruppe Börse Stuttgart ist eine hervorragende Wahl für Neueinsteiger, da sie einfachen, sicheren und zuverlässigen Handel mit Bitcoin und 25 weiteren Kryptowährungen wie Ethereum, Solana, Cardano und XRP ermöglicht.

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einem kostenlosen Demo-Modus können Anfänger ohne technisches Vorwissen oder eigenes Wallet direkt loslegen. Die App vereinfacht die steuerliche Nachweispflicht durch übersichtliche Transaktionsberichte und bietet sogar gebührenfreien Handel ohne Kosten für Einzahlungen, Auszahlungen oder Verwahrung.

Als erster deutscher Krypto-Anbieter hat die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, die die treuhänderische Verwahrung der Kryptowährungen bei BISON übernimmt, von der BaFin eine MiCAR-Lizenz erhalten. Die Krypto-Trading-Plattform BISON setzt auf höchste Sicherheitsstandards mit ISO-Zertifizierung und Crime-Versicherung.

Zusätzliche Features wie Preisalarme, ein Nachrichtenfilter für Marktstimmungen und versichertes Ethereum-Staking ab 0,005 ETH (entwickelt mit Munich Re) machen den Einstieg sicher und flexibel. Mit der Möglichkeit, über 2.500 Aktien und ETFs in derselben App zu handeln, bietet BISON eine einfache und regulierte Plattform, die Krypto-Investoren optimal unterstützt.

Das „Krypto-Chance“-Beispiel-Portfolio

Um eine sinnvolle Herangehensweise an ein Investment in den Krypto-Sektor anschaulich darzustellen, wird eines der Kernelemente dieses Formats das „Krypto-Chance“-Beispiel-Portfolio sein, das komplett über die BISON App umgesetzt wird. Neben einer praktischen Anleitung, wie Investoren einen Account auf BISON einrichten und die mobile App oder Web-Anwendung dafür nutzen können, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, werden im Verlauf dieses Formats die wichtigsten Aspekte beim Investieren in Krypto-Assets anhand dieses Portfolios bei BISON veranschaulicht.

Der Ansatz dieses Beispiel-Portfolios richtet sich an Investoren, die ein Investment in Kryptowährungen von Null starten wollen, es werden jedoch ebenfalls wichtige Aspekte besprochen, die für Investoren mit ersten Erfahrungen in Sachen Kryptowährungen relevant sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau einer langfristigen Allokation in den Krypto-Sektor und nicht auf kurzfristigem Trading. Strategie, Gewichtung und Positionsauswahl orientieren sich dabei an einem ausgewogenen Modell, welches Aufbau und weitere Verwaltung des Portfolios, sowie das Chance/Risiko-Verhältnis für Anfänger geeignet macht, jedoch individuell angepasst werden kann.

Bitcoin wird als Kern-Position und Fundament des Portfolios dienen und 50 Prozent des Gesamtkapitals einnehmen. Weitere 35 Prozent werden Krypto „Bluechips“ einnehmen. Damit sind Krypto-Werte gemeint, die die Haupt-Infrastrukturen im Sektor darstellen, eine starke Marktposition und Netzwerkeffekte, sowie eine tiefe Liquidität haben, um das Chance/Risiko-Verhältnis jenseits von Bitcoin auf einem balancierten Niveau zu halten. Die restlichen 15 Prozent des Portfolios dienen als Möglichkeit, um einen Rendite-Hebel zu erzeugen und sind für Krypto-Assets mit einer geringeren Marktkapitalisierung, sowie risikofreudigerem Chance/Risiko-Verhältnis reserviert.

Quelle: onvista

Das erwartet Sie in der nächsten Ausgabe

In der nächsten Ausgabe der „Krypto-Chance“ werden alle wichtigen generellen Aspekte des Portfolio-Aufbaus besprochen, darunter die Thematiken Zeithorizont, Erwartungshaltung sowie individuelle Risikobereitschaft und Ressourcen. Zudem folgt ein detaillierter Überblick über die BISON App und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Anmeldung, Verifizierung und erste Schritte beim Investieren auf BISON.

Rechtlicher Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Sie ersetzen nicht die selbständige, sorgfältige Prüfung und eingehende Analyse des Investments (Due Diligence), sowohl in Bezug auf seine Chancen als auch auf seine Risiken und ihre persönliche Tragbarkeit. Die Informationen stellen ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder anderen Anlageprodukten dar. Die geäußerten Ansichten geben allein die Meinung des Autors wieder. Weder der Autor noch onvista haften für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit dem Inhalt des Artikels oder einem auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen getätigten Investment stehen.

*Werbe-Disclaimer: Bei diesem Format handelt es sich um ein bezahltes Werbe-Format im Auftrag von BISON (Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH). Es beinhaltet ausschließlich die Führung eines Krypto-Musterdepots und soll keine Portfolio-Tipps darstellen. Bei den angegebenen Links handelt es sich um Affiliate-Links, die speziell für dieses Format angelegt wurden. Für Kunden, die sich über diesen Link bei BISON registrieren, entstehen keine zusätzlichen Kosten. Weitere Informationen zum Produkt sowie rechtliche Hinweise zum Thema Datenschutz, Regulatorik und zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen erfahren Sie direkt beim Anbieter.