Trading-Chance Home Depot: Nachholbedarf abgearbeitet – Position drehen?

Werbung

Als wir Mitte Juli einen Long-Trade auf die Aktie der US-Baumarktkette Home Depot vorstellten, hatten gerade die massiven Gewinnmitnahmen bei den zuvor so stark gelaufenen Hightech-Aktien eingesetzt. Die Überlegung, dass US-Anleger Kapital in zuletzt weniger gelaufene, konservativere Branchen umschichten würden, ging auf ... aber jetzt hätte die Home Depot-Aktie ihr „Soll“ bereits fast erfüllt: Wir würden den Long-Gewinn mitnehmen und die Seite wechseln.

Ende 2021 hatte die Aktie der US-Baumarktkette Home Depot bei 420,61 US-Dollar ihr bisheriges Rekordhoch erreicht. Für das bullische Lager ist das weiterhin ein Kursziel. Indes, es ist eines, das jetzt weit näher liegt als am 15. Juli, als wir an dieser Stelle nach einem erfolgreichen Test der im Herbst 2023 etablierten Aufwärtstrendlinie einen Long-Trade vorstellten. Und wir bewegen uns zudem in einem Umfeld, das deutlich schwieriger ist als Ende 2021.

Das durchschnittliche Analysten-Kursziel ist bereits überboten

Damals war die Inflation für viele nur ein Thema der „Perma-Bären“, die versuchten, damit die Bullen nervös zu machen. Heute sind die Preise weit höher, die Kredite weit teurer und ein Ausgleich dieser höheren Kosten für viele Verbraucher nicht zu erhoffen. Im Zuge der jüngsten, im August vorgelegten Quartalszahlen räumte Home Depot eine schwächer als gedacht laufende Nachfrage ein. Und die Analysten sehen für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr nur einen in etwa auf dem Level von 2021/2022 liegenden Gewinn pro Aktie. Das Problem dabei:

Damals, als das bisherige Rekordhoch markiert wurde, ging man von jahrelang weiter steigenden Gewinnen als Effekt des Endes der Corona-Problematik aus. Heute hingegen sehen Investoren das Problem, dass vor allem größere Anschaffungen so lange wie möglich aufgeschoben werden, wenn, wie jetzt der Fall, die Zinsen zu sinken beginnen und man als Verbraucher auf bald noch billigere Kredite und idealerweise niedrigere Preise hoffen darf. Noch hat das die Käufer der Aktie nicht gebremst. Aber wenn man sich ansieht, dass das durchschnittliche Analysten-Kursziel für Home Depot derzeit bei 382 US-Dollar liegt und damit bereits klar überboten wurde, wird deutlich: Die Luft nach oben wird dünn.

Die Aktie klopft an das bisherige Jahreshoch

Dünn genug, um sich zu überlegen, den Gewinn des laufenden Long-Trades von Mittel Juli mitzunehmen und auf die Short-Seite zu wechseln. Denn in diesem Umfeld wäre es allemal drin, dass die Home Depot-Aktie an dem bisherigen Jahreshoch bei 396,87 US-Dollar nicht vorbeikommt – und das ist jetzt sehr nahe gekommen, während die Markttechnik sogar auf der hier abgebildeten Wochenbasis langsam einen überkauften Level erreicht hat.

Quelle: marketmaker pp4

Sicher ist an der Börse aber bekanntlich nichts, daher kann es nicht schaden, den Stop Loss eines Short-Trades trotzdem sicherheitshalber erst einmal ein Stück über dieses 2021er-Rekordhoch zu legen. Aber spätestens sobald Home Depot nach unten abdreht und dabei die momentan bei 348 US-Dollar verlaufende Aufwärtstrendlinie bricht, ließe sich dieser Stop Loss auf den Kaufkurs nachziehen.

Switch auf Short mit Risikopuffer beim Stop Loss

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 498,378 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,53 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 426 US-Dollar platzieren, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,1090 USD einem Kurs von ca. 6,40 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Home Depot Short-Zertifikats lautet PC2FWH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 396,87 US-Dollar, 420,61 US-Dollar

Unterstützungen: 357,58 US-Dollar, 347,00 US-Dollar, 323,77 US-Dollar, 322,02 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Home Depot

Basiswert Home Depot WKN PC2FWH ISIN DE000PC2FWH2 Basispreis 498,378 US-Dollar K.O.-Schwelle 498,378 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,53 Stop Loss Zertifikat 6,40 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf die jeweils letzten 50 Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.