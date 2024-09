DAX® - 19.000 und weitere Orientierungshilfen

Der DAX® hat die Gewinnmitnahmen vom Verfallstermin am vergangenen Freitag gut verkraftet und ist positiv in die neue Handelswoche gestartet. Dennoch bilden die Hochpunkte bei 18.893/18.991 Punkten sowie das bisherige Allzeithoch bei 19.045 Punkten weiterhin einen wichtigen charttechnischen Deckel. Der Sprung über die beschriebenen Hürden ist vonnöten, um nochmals für ein prozyklisches Kaufsignal zu sorgen. Eine (zunächst) abwartende Grundhaltung legt auch der DAX®-Kursindex nahe. Ohne Berücksichtigung der Dividenden ringt das Aktienbarometer seit März immer wieder mit der Marke von 7.300 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch bzw. ein neues Allzeithoch gelang beim DAX®-Kursindex bisher nicht. Darüber hinaus sollten Anlegerinnen und Anleger derzeit den Nasdaq-100® im Auge behalten. Die US-Technologiewerte notieren aktuell an der 20.000er-Schwelle, deren Überwinden das Chartbild wieder deutlich verbessern würde. Hierzulande bestehen beim DAX® indes Unterstützungen in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.370 Punkten) sowie des Septembertiefs bei 18.209 Punkten. In die Zone zwischen den beiden angeführten Marken fällt mit dem unteren Bollinger Band (akt. bei 18.253 Punkte) eine weitere Rückzugslinie.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.