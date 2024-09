EQS-News: ELARIS AG: Beteiligung der Kiesel Group eröffnet strategische Geschäftspotenziale

EQS-News: ELARIS AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Bad Dürkheim, 24. September 2024 – Die ELARIS AG (“ELARIS”, ISIN DE000A37FT17), ein Hersteller von innovativen Elektrofahrzeugen, verfügt mit dem international tätigen Spezialisten Kiesel Group über einen Investor, von dem das Unternehmen sich auch strategische Impulse im Ausbau des operativen Geschäfts erhofft. Die zu dem renommierten Familienunternehmen mit mehr als 45 Standorten in Europa zählende Kiesel Invest ist seit kurzem mit einem Anteil im signifikanten einstelligen Prozentbereich mittelbar an ELARIS beteiligt. Die Kiesel Group sieht in ihrem Industriebereich einen stetig steigenden Bedarf an der Elektrifizierung von Maschinen. Neben der Beteiligung der Kiesel Group an ELARIS ist entsprechend mittelfristig auch geplant, gemeinsame Produkte und Technologien für Bau-, Umschlags- und Kompaktmaschinen zu entwickeln.

Toni Kiesel, geschäftsführender Gesellschafter bei Kiesel: „Die Elektrifizierung von Baustellen-Fahrzeugen ist für das Gelingen der Energiewende entscheidend, da die Industrie für einen großen Teil des globalen CO2 Ausstoßes verantwortlich ist. Als nachhaltiges Familienunternehmen wollen wir deshalb Innovationen in dem Bereich kontinuierlich weiterentwickeln. Vor diesem Hintergrund sehen wir auch unsere Beteiligung an ELARIS. Wir freuen uns, wenn ELARIS gegebenenfalls auch für die Bau-, Umschlag- und Kompaktmaschinenindustrie innovative Lösungen für die Elektrifizierung beisteuern kann.“

Das Traditionsunternehmen Kiesel ist ein Hersteller, Entwickler, Händler, Vermieter sowie Serviceanbieter von Bau-, Umschlagmaschinen und Anbaugeräten. Im Geschäftsjahr 2023 hat Kiesel mit seinen rund 1.200 Mitarbeitern einen Umsatz von über 600 Mio. EUR erzielt. Das Tochterunternehmen Kiesel Invest hält zudem verschiedene Unternehmensbeteiligungen im Technologie-Bereich.

Lars Stevenson, CEO und Gründer der ELARIS AG: „Wir freuen uns, dass wir mit Kiesel vor allem auch einen strategischen Investor an Bord haben, der langjähriges Know-how im Bereich Baumaschinen aufweist. Gemeinsam sind wir auf einem guten Weg, Innovationen bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen der Bauindustrie voranzutreiben. “

