Das Börsenspiel „Trader 2024“ der Société Générale befindet sich in seiner vierten von insgesamt sechs Spielwochen. In der onvista-Spielgruppe hat sich die Rangfolge an der Spitze verändert. Mit einem Depotwert von 341.796,10 Euro und einer Performance von 241,80 Prozent sicherte sich „mrx“ den ersten Platz. Der bisherige Spitzenreiter, „Kobold“, musste sich mit einem Plus von 212,51 Prozent auf den dritten Platz zurückziehen.

Den zweiten Platz belegt Spieler „sabin123“, der auf eine Performance von aktuell 228,60 Prozent kommt.

In der Performance-Rangliste unserer Trader belegt Profi-Trader Martin derzeit den 121. Platz von insgesamt 774 Teilnehmern. Sein Depot hat in der jüngsten Vergangenheit eine gute Entwicklung genommen: Von einem Minus von knapp neun Prozent in der Vorwoche klettere er auf ein Plus von 11,83 Prozent. Ausschlaggebend für diesen Erfolg war die gute Kursentwicklung eines Optionsscheins auf den NASDAQ 100. Mit einem Gewinn von rund 200 Prozent auf seine Investition von 15.000 Scheinen zu je 1,05 Euro hat er seinen Depotwert auf 111.827,40 € gesteigert.

Damit haben die 120 Teilnehmer vor ihm zum jetzigen Zeitpunkt die Chance, das von onvista verloste iPhone 15 zu gewinnen.

Wer sich jetzt noch anmelden will, kann weiterhin in das Spiel einsteigen. Wichtig: Dein Depot wird beim Start auf 100.000 Euro zurückgesetzt. Alle Informationen zur Anmeldung findest du hier.