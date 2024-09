IBM - Mit neuem Allzeithoch!

Der Chart der IBM-Aktie zählt aktuell zu unseren Lieblingskursverläufen, der sich mehr und mehr zu einem echten Dauerbrenner an dieser Stelle entwickelt. Zuletzt titelten wir am 26. August „Rekordhoch im Blick“. Und tatsächlich: „big blue“ ließ sich nicht lange bitten und hat mittlerweile ein neues Allzeithoch (220,35 USD) jenseits des bisherigen Rekordlevels aus dem Jahr 2013 bei 215,90 USD erreicht. Mit dem Vorstoß in „uncharted territory“ entsteht eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Als strategische Kurstreiber dienen zudem die langfristige Bodenbildung seit 2018 sowie der Bruch des seit 2013 bestehenden Baissetrendkanals, der gleichzeitig als langgezogene Korrekturflagge interpretiert werden kann. Die Kursentwicklung der letzten Monate bildet zudem eine klassische „V-Formation“ (siehe Chart), deren Kursziel sich auf rund 235 USD veranschlagen lässt. Dieses Anlaufziel harmoniert bestens mit dem Kurspotenzial der o. g. Flagge. Trotz der guten Aussichten ist nicht alles „eitel Sonnenschein“, denn der RSI notiert mittlerweile im überkauften Terrain. Dies nehmen wir zum Anlass den Stop-Loss für bestehende Engagements auf die Hochpunkte bei rund 199 USD nachzuziehen.

IBM (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart IBM

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

