ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Berenberg hat die Aktien des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Auf einer Konferenz der Privatbank mit deutschen Unternehmen habe Finanzvorstand Frank Weber in einer überzeugenden Präsentation einen Überblick über das aktuelle Geschäft, die Portfolioüberprüfung, die jüngsten Übernahmen sowie die Digitalisierungsstrategie gegeben, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weber sei wohl zuversichtlich, dass der Konzern die Ziele für 2024 erreichen wird./gl/la

