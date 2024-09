EQS-News: CGRE AG: Updatestudie von mwb research AG, 24.09.2024, KAUFEN, Kursziel EUR 15,00

EQS-News: CGRE AG / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

Pressemitteilung

mwb research bewertet CGREAG-Aktie weiter mit „Kaufen“ -CGREAG ist erstmals auf der EXPO REAL 2024 vertreten

„Kaufen“, Kursziel: 15,00 Euro. mwb research AG gibt im Update zur Initialstudie für die CGRE AG-Aktie wieder Kauf-Empfehlung.

Die Immobilienplattform CGRE AG hat zu Jahresbeginn angekündigte Strukturmaßnahmen fristgemäß umgesetzt und ist auf bestem Weg zu einem bedeutenden Akteur am Aktienmarkt.

CGRE AG erstmals in München bei der Expo Real als Standpartner der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (B2.420) vertreten.

Leipzig, 25.September 2024 – Die CGREAG, die börsennotierte Immobilienplattform mit Sitz in Leipzig, hat für ihre Aktie in einer Updatestudie durch die mwb research AG weiter die Empfehlung “Kaufen” erhalten, das Kursziel liegt bei 15,00 Euro.

Seit der Initialstudie im Juli habe die CGRE AG bemerkenswerte Fortschritte gemacht und sich nach einem Reverse Merger zu einem bedeutenden Akteur am Aktienmarkt entwickelt, heißt es im Bericht der mwb Research AG. Eine Beteiligung an der CGREAG biete das Potential, erfolgreich von der außergewöhnlichen Entwicklung des deutschen Immobilienmarktes zu profitieren.

„Wir setzen das neu ausgerichtete Geschäftsmodell der Gesellschaft konsequent fort“ erklärt Jürgen Kutz, Vorstand der CGRE AG. „Für institutionelle Investoren und Family Offices, die an einem Markteinstieg in einem derzeit günstigen Akquisitionsumfeld interessiert sind, bieten sich mit der CGREAG attraktive Beteiligungsansätze.“

Erstmals wird die CGRE AG vom 7. – 9. Oktober 2024 auf der Immobilienmesse Expo Real in München als Standpartner der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg am Stand B2.240 vertreten sein.

„Mit dem Zugang zu umfassenden Planungs-, Bau- und Grundstücksressourcen kann die CGRE AG die gesamte Wertschöpfungskette abdecken – ein Alleinstellungsmerkmal, das am deutschen Immobilienmarkt selten zu finden ist. Insofern freuen wir uns, die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten auf der wichtigsten Messe der Immobilien-branche zu präsentieren “, so Ronald Pofalla, Sprecher des Vorstands der CGRE AG.

Durch die Kooperation mit weiteren signifikanten Marktteilnehmern schafft die CGREAG ideale Voraussetzungen, um beweglich, zuverlässig und effizient am deutschen Immobilien- und Kapitalmarkt zu operieren, das heißt große Bau- und Projektentwicklungen zu akquirieren, die erforderlichen Finanzierungen zu strukturieren und die Baumaßnahmen fertigzustellen.

Weitere Informationen und der aktuelle Bericht der mwb research AG zur CGREAG steht auf der Unternehmenswebseite der CGREAG unter www.cgre.ag im Abschnitt “Investor Relations” unter “Investorenmitteilungen” zur Verfügung oder direkt via Ein wichtiger Akteur auf dem deutschen Immobilienmarkt.

Über die CGRE AG

Die CGREAG ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Leipzig, das im Freiverkehr an der Wertpapierbörse Frankfurt a. M. gelistet ist. Die Aktiengesellschaft ist operativ in drei Sparten unterschiedlicher Gewichtung aufgestellt: in Immobilien-Bestand mit laufendem Ertrag (Yield), Bauprojekte mit mittelfristigem Fertigstellungshorizont (Growth) und Baulandentwicklung (Site). Neben dem klassischen Portfoliomanagement wird sich das Unternehmen auf die Projektentwicklung moderner und anspruchsvoller Stadtquartiere konzentrieren.



Kontakt:

Jürgen Kutz

Vorstand

aktie@cgre.ag

CGRE AG Wachsmuthstraße 4 04229 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 26 98 4-0 Fax: +49 (0)341 26 98 4-31 E-Mail: aktie@cgre.ag Internet: www.cgre.ag ISIN: DE000A0N3EU3 WKN: A0N3EU

