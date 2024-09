EQS-News: Wolftank Group verdoppelt Umsatz und verbessert Profitabilität im 1. Halbjahr 2024 deutlich

EQS-News: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Umsatz steigt auf EUR 62 Mio., nach EUR 30,1 Mio. im ersten Halbjahr 2023

EBITDA fast verfünffacht auf EUR 4,8 Mio., EBITDA-Marge von 8% (H1 2023: EUR 1,05 Mio., 3,5%)

Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), führender Anbieter von Umwelt- und Energielösungen, verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein robustes Wachstum und signifikante operative Verbesserungen in ihren wichtigsten Geschäftsbereichen. Der Umsatz erreichte EUR 62,0 Mio. und hat sich damit gegenüber EUR 30,1 Mio. im Vergleichszeitraum 2023 mehr als verdoppelt. Das EBITDA hat sich beinahe verfünffacht auf EUR 4,8 Mio. (1-6/2023: EUR 1,05 Mio.), was deutliches operatives Wachstum und Effizienz zeigt. Die EBITDA-Marge stieg auf 8% (1-6/2023: 3,5%). Dieses Ergebnis spiegelt die erfolgreiche Integration der strategischen Akquisition Petroltecnica wider, die nun in den Konzernzahlen konsolidiert ist.

Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich ebenfalls deutlich und kletterte von EUR -0,60 Mio. im Halbjahr 2023 auf EUR 1,4 Mio. in 2024. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend auf 2,2% (1-6/2023: -2,0%). Das Ergebnis vor Steuern drehte ins Positive auf EUR 0,25 Mio. (01-06/2023: -1,03 Mio.), während das Ergebnis nach Steuern bei EUR -0,8 Mio. hielt (01-06/2023: EUR -1,4 Mio.). Das Eigenkapital erhöhte sich um ein Drittel auf EUR 25,5 Mio.

nach EUR 19,1 Mio. im ersten Halbjahr 2023, die Eigenkapitalquote lag bei 22,1%, was auf den erweiterten Konsolidierungskreis nach der Akquisition von Petroltecnica zurückzuführen ist. Der Netto-Cashflow aus dem betrieblichen Ergebnis betrug EUR 6,1 Mio. (1-6/2023: EUR 1,2 Mio.).

„Wir haben starke Ergebnisse erzielt, die den Erfolg unserer Strategie bestätigen. Mit der Übernahme von Petroltecnica haben wir unsere Marktposition und Umsatzbasis weiter konsolidiert. Das gibt uns noch mehr Spielraum, um zielgerichtet in allen Geschäftsbereichen zu wachsen“, sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group. „Wir haben uns nach dem pandemiebedingten Geschäftseinbruch Jahr für Jahr konsequent an die veränderten Marktbedingungen angepasst und schreiben mittlerweile die stärksten Zahlen, seit ich vor zehn Jahren die Führung der Wolftank Group als CEO übernommen habe.“

Alle Segmente verbessern Performance

Die Aktivitäten der Wolftank Group sind in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Umweltdienstleistungen, Wasserstoff & Erneuerbare Energien und Industriebeschichtungen & Wartung. Die Kerngeschäftsfelder der Gruppe, Umweltsanierung und Industriebeschichtungen, bilden das Fundament der Geschäftstätigkeit. Die Stabilität und der Reifegrad dieser Segmente stellen einen Wettbewerbsvorteil dar und unterstützen den starken Auftragsbestand im Bereich Wasserstoff und Erneuerbare Energien.

Die Umweltdienstleistungen verzeichneten im ersten Halbjahr ein robustes Wachstum, das durch die Marktexpansion und die strategische Integration von Petroltecnica angetrieben wurde. Der Umsatz stieg um das 2,5-fache auf EUR 41,0 Mio. (01-06/2023: EUR 17,1 Mio.). Wasserstoff & Erneuerbare Energien verzeichnete einen Umsatzanstieg von 12,5 % auf EUR 10,8 Mio. (01-06/2023: EUR 9,6 Mio.), was auf die wachsende Kundennachfrage und die schrittweise Realisierung von Projektpipelines zurückzuführen ist. Der Bereich Industriebeschichtungen & Wartung erzielte einen Umsatz von EUR 10,2 Mio. (01-06/2023: EUR 3,4 Mio.).



Neuer Strategiebeirat etabliert

Im September 2024 hat die Wolftank Group einen wichtigen Schritt zur Stärkung ihrer strategischen Ausrichtung gesetzt und einen Strategiebeirat eingerichtet. Er besteht aus vier Senior Top Executives von führenden Unternehmen in den Bereichen Betankungstechnik und Verbindungselemente, Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen, Oilfield Service-Industrie sowie Umweltsanierungs-Technologien und wird von Peter Werth geleitet. Der Beirat wird strategische Guidance und Leitlinien für Wachstum, Innovation und Risikomanagement geben. Dadurch wird die Fähigkeit der Wolftank Group noch weiter verbessert, die laufende Transformation der Märkte für Energie- und Umweltdienstleistungen zu nützen, neue Wachstumschancen zu identifizieren und den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens auszubauen.

„Der Strategiebeirat unterstreicht unser Engagement für langfristiges Wachstum und Innovation im Energie- und Umweltsektor“, sagt Peter Werth. „Durch das Einbeziehen verschiedener hochrangiger Experten aus unterschiedlichen Branchen legen wir die optimale Basis, um neue Chancen zu nutzen und nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Positiver Ausblick

Mit der starken Performance der Wolftank Group im ersten Halbjahr und der umfassenden Branchenexpertise des Unternehmens sind die Weichen für einen anhaltenden Erfolg gestellt. Die Gruppe nutzt ihre Stärken in verschiedenen Sektoren und ist gut aufgestellt, um den Wachstumskurs fortzusetzen. Das Unternehmen erwartet für den Rest des Jahres 2024 ein stabiles, aber wettbewerbsintensives Geschäftsumfeld. Die jüngsten Maßnahmen zur Verbesserung von Synergien, Produktivität und Effizienz in der gesamten Gruppe zeigen bereits Wirkung. Der Gesamtausblick bleibt mit robusten Projektpipelines positiv. Alle fünf Research-Häuser, die die Wolftank Group analysieren, prognostizieren einen starken Ausblick mit einem Consensus-Kursziel der Aktie von 20,68 EUR und einer einstimmigen „Kauf“-Empfehlung.



„Wir haben uns ambitionierte Wachstumsziele gesetzt. Unser Auftragsbuch ist gut gefüllt und liefert eine hervorragende Grundlage, auf der wir weiter aufbauen. Die Energiewende ist ein wesentlicher Treiber unseres Geschäfts. Davon profitiert jedes unserer Segmente, sei es Wasserstoff, Umweltdienstleistungen oder Industriebeschichtungen. Es ist klar, dass der globale Fokus auf Umwelt und Klima langfristige Wachstumschancen für uns schafft“, fasst CEO Peter Werth zusammen. „Wolftank ist ideal positioniert, um in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle beim Übergang zu Nachhaltigkeit und Emissionsfreiheit zu spielen.“



Kennzahlen im Überblick

H1 2024 H1 2023 Umsatz EUR Mio. 62,0 30,1 EBITDA EUR Mio. 4,8 1,0 EBITDA-Marge % 8,0 3,5 EBIT EUR Mio. 1,4 -0,6 EBIT-Marge % 2,1 -2,0 Ergebnis vor Steuern EUR Mio. 0,1 -1,0 Ergebnis nach Steuern EUR Mio. -0,8 -1,4 Netto-Cashflow aus dem betrieblichen Ergebnis EUR Mio. 6,1 1,2 Eigenkapitalquote % 22,1 31,9

Der Halbjahresbericht der Wolftank Group ist online verfügbar: https://insight.wolftankgroup.com/hy-report-2024/



Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

Kontakt:

Wolftank Group Investor Relations

Telefon: +43 512 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com

Disclaimer:

Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank Group AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. „erwarten“, „planen“, „rechnen“, „Zielsetzung“, „schätzen“, „davon ausgehen“ oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.

