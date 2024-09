Gewerkschaft - Mitarbeiter lehnen verbessertes Boeing-Gehaltsangebot ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Im Tarifstreit bei Boeing haben die Mitglieder nach Gewerkschaftsangaben mehrheitlich das angehobene Gehaltsangebot des Flugzeugherstellers abgelehnt.

"Die Umfrageergebnisse von gestern waren überwältigend klar", teilte die Gewerkschaft International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) am Dienstag mit. Ein am Montag von Boeing angekündigter verbesserter Vorschlag würde die Gehaltserhöhung auf 30 Prozent anheben und einen Leistungsbonus einführen. Die Gewerkschaft erklärte aber, eine Umfrage unter ihren Mitgliedern habe ergeben, dass dies nicht ausreiche.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 40 Prozent und die Wiederherstellung einer leistungsorientierten Rente, die vor einem Jahrzehnt im Vertrag gestrichen worden war.

Boeing hat mitten im ersten Streik seit 16 Jahren Tausende seiner US-Mitarbeiter beurlaubt. Boeing will solange daran festhalten, bis der Ausstand endet. Nach bislang erfolglosen Verhandlungen sind die Fronten zwischen den Konfliktparteien aber verhärtet. Boeing hatte zunächst ein Gehaltsplus von 25 Prozent sowie weitere Verbesserungen wie eine zwölfwöchige Elternzeit versprochen, die vier Jahre lang gelten sollten. Die IAM hatte ihren Mitgliedern zwar empfohlen, das Angebot anzunehmen. Doch viele Beschäftigte reagierten verärgert und forderten die ursprünglich verlangte Gehaltserhöhung.

