IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt den Abschluss von Privatplatzierungen im Gesamtwert von 5,5 Mio. $ bekannt

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt den Abschluss von Privatplatzierungen im Gesamtwert von 5,5 Mio. $ bekannt

26. September 2024, Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht über einen Makler vermittelten Privatplatzierung, die am 5. September 2024 angekündigt und am 6. September 2024 aufgestockt wurde, abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Privatplatzierung hat das Unternehmen 18.965.518 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von je 0,29 $ begeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 5.500.000 $ eingenommen (das LIFE-Angebot). Die Ausgabe der Einheiten im Rahmen des LIFE-Angebots erfolgte im Einklang mit der LIFE-Ausnahmeregelung (siehe nachstehende Definition).

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, sagt dazu: Wir freuen uns sehr über eine so starke finanzielle Unterstützung. Sie wird es Newcore ermöglichen, die Erschließung unseres Goldprojekts Enchi in Ghana weiter voranzutreiben und die damit verbundenen Risiken zu minimieren. Wir möchten neuen und bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken. Wir freuen uns auch, neue institutionelle Investoren willkommen zu heißen, die das beträchtliche Wertschöpfungspotenzial unseres Goldprojekts Enchi erkennen, denn wir setzen den Ausbau des Projekts in Richtung einer Vormachbarkeitsstudie fort und erkunden nach wie vor das distriktweite Potenzial. Das Management und das Board of Directors haben sich ebenfalls in erheblichem Maße an der Finanzierung beteiligt und ihre Interessen stehen angesichts einer Beteiligung von ca. 18 % nach der Finanzierung weiterhin stark im Einklang mit jenen der Aktionäre. Nachdem bei Enchi derzeit ein Bohrgerät im Einsatz ist, sehen wir einem arbeitsreichen Jahr entgegen, in dem wir das beträchtliche Potenzial des Konzessionsgebiets weiter nachweisen wollen.

Zusätzlich zum Abschluss des LIFE-Angebots hat das Unternehmen auch eine gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen, in deren Rahmen das Unternehmen 151.638 Einheiten zu einem Preis von je 0,29 $ begeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 43.975 $ erzielt hat (das gleichzeitige Angebot und zusammen mit dem LIFE-Angebot die Angebote).

Jede im Rahmen der Angebote begebene Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (ein ganzer Warrant jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber jederzeit bis spätestens 26. September 2025 zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ pro Stammaktie.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus den Angeboten zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungstätigkeiten in dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital zu verwenden.

Der Verkauf der Einheiten an Käufer im Rahmen des LIFE-Angebots erfolgte unter Inanspruchnahme der Listed Issuer Financing Exemption [Befreiung für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten] (die LIFE-Ausnahmeregelung) gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions. Die Einheiten, die im Rahmen des LIFE-Angebots gemäß der LIFE-Ausnahmeregelung begeben wurden, sind nicht an eine gesetzliche Haltedauer im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen gebunden. Die im Rahmen des gleichzeitigen Angebots begebenen Einheiten unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag, die am 27. Januar 2025 endet.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Angebote zahlte das Unternehmen 119.110,25 $ an bestimmte unabhängige Dritte, die dem Unternehmen Zeichner für die Angebote vermittelt haben.

Bestimmte Direktoren und leitende Angestellte des Unternehmens (die Insider) nahmen an den Angeboten teil. Die Beteiligung der Insider an den Angeboten galt gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als Transaktion mit nahestehenden Parteien, da die Insider Direktoren oder leitende Angestellte des Unternehmens sind. Das Unternehmen wurde gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von der Anforderung befreit, eine formelle Bewertung oder eine Genehmigung der Minderheitsaktionäre in Verbindung mit der Beteiligung der Insider an den Angeboten einzuholen. Das Unternehmen wird einen Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Angebote einreichen.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung bzw. ohne gültige Befreiung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten bzw. an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder an oder auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person dar. Die Begriffe US-Person und Vereinigte Staaten sind in Regulation S des U.S. Securities Act definiert.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 18-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2023 nach Angaben des World Gold Council.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

Suite 1560 - 200 Burrard Street

Vancouver, British Columbia V6C 3L6

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können", könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: die Verwendung der Verkaufserlöse aus den Angeboten, die Schätzung von Mineralressourcen, die Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie die Ergebnisse unserer laufenden Bohrkampagne, die Größe oder Beschaffenheit von Mineralvorkommen, die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen oder Programmen und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore keinerlei Garantie geben, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Newcore wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; das formative Entwicklungsstadium von Newcore; die finanzielle Lage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Newcore ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76974

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76974&tr=1

