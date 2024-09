IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic kündigt Privatplatzierung von bis zu 2 Mio. $ an und schließt erste Tranche über 1,61 Mio. $ ab

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone Biologic kündigt Privatplatzierung von bis zu 2 Mio. $ an und schließt erste Tranche über 1,61 Mio. $ ab

TORONTO und HAIFA, Israel, 26. September 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das Unternehmen oder NurExone), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Exosomen-basierte Therapien für den milliardenschweren Markt der regenerativen Medizin(i) entwickelt, freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 3.636.363 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 0,55 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 $ (das Angebot) bekannt zu geben. Nach Annahme durch die TSX Venture Exchange (TSXV) wird die erste Tranche des Angebots mit einem Bruttoerlös von 1.610.147,55 $ abgeschlossen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös des Angebots für Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer des Unternehmens, bemerkte: Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Aktionäre, die die von uns erreichten Meilensteine anerkennen, während wir auf die Verwendung von beladenen Exosomen als regenerative Therapie für die milliardenschweren Märkte für akute Rückenmarksverletzungen und Sehnervenschäden zusteuern. Ihre Teilnahme am Angebot spiegelt Vertrauen in unsere strategische Ausrichtung und unser langfristiges Wachstumspotenzial wider, während wir auf dem Weg zu unseren klinischen und kommerziellen Zielen voranschreiten.

Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie im Kapital des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und (ii) einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie zu einem Preis von 0,70 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten zu erwerben, vorbehaltlich einer Beschleunigung. Wenn der nach Volumen gewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der TSXV für einen Zeitraum von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,05 $ erreicht oder übersteigt, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Warrants (die Beschleunigungsmitteilung) das Verfallsdatum der Warrants auf ein Datum festlegen, das nicht weniger als 30 Tage nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung liegt. Wenn die Warrants bis zum beschleunigten Verfallsdatum nicht ausgeübt werden, verfallen die Warrants und sind nicht mehr gültig.

Der Abschluss des Angebots steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der TSXV, und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss des Angebots.

Transaktion mit verbundenen Parteien

Das Angebot kann eine Transaktion mit verbundenen Parteien darstellen, wie dieser Begriff in der Multilateralen Richtlinie 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen (MI 61-101) definiert ist, da bestimmte Insider des Unternehmens möglicherweise am Angebot teilnehmen. Dies würde erfordern, dass das Unternehmen die Genehmigung der Minderheitsaktionäre erhält und eine formelle Bewertung des Gegenstands der Transaktion gemäß MI 61-101 vor dem Abschluss solcher Transaktionen vornimmt. Das Unternehmen erwartet jedoch, dass eine solche Teilnahme von den Anforderungen zur formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 befreit ist, da weder der beizulegende Zeitwert der von den Insidern gezeichneten Einheiten noch die von diesen Insidern gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

Abschluss der ersten Tranche

Das Unternehmen freut sich zudem, den Abschluss der ersten Tranche des Angebots mit einem Bruttoerlös von 1.610.147,55 $ durch die Ausgabe von 2.927.541 Einheiten bekannt zu geben. Alle im Rahmen der ersten Tranche des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten. Solche Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem U.S. Securities Act) oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten oder U.S. Persons, wie dieser Begriff in der Verordnung S des U.S. Securities Act definiert ist, angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder von diesen Registrierungspflichten befreit.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV, FSE und OTCQB notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte, exosomenbasierte Therapien entwickelt, die nicht invasiv an Patienten mit ZNS-Verletzungen verabreicht werden sollen. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen, hat sich als erfolgreich erwiesen und konnte bei 75 % der Laborratten nach intranasaler Verabreichung die motorischen Funktionen wiederherstellen. ExoPTEN wurde von der FDA der Status eines Orphan Drugs zuerkannt. Die Plattformtechnologie von NurExone soll neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten, die an einer nichtinvasiven, zielgerichteten Medikamentenverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview besuchen Sie bitte Wer ist NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Thesis Capital Inc.

Investor Relations - Kanada

Telefon: +1 905-347-5569

E-Mail: IR@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negative Form oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Absicht des Unternehmens, das Angebot zu den angegebenen Bedingungen, dem Zeitplan und mit den hier genannten Abonnenten abzuschließen; die Absicht des Unternehmens, sich auf die in MI 61-101 festgelegten Ausnahmen zu stützen; sowie dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nicht-invasiven, zielgerichteten Medikamentenverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen getroffen, darunter die allgemeinen Geschäfts- und wirtschaftlichen Bedingungen der Branchen und Länder, in denen wir tätig sind; die allgemeinen Marktbedingungen; die Fähigkeit, zusätzliche Mittel zu sichern; Partnerschaften, die die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und sein Geschäft haben; Patente, die die Technologie von NurExone schützen; dass die Arzneimittelprodukte des Unternehmens ihre beabsichtigten Vorteile und Wirkungen entfalten; dass das Unternehmen Fortschritte durch neue Partnerschaften und Technologien macht, um die Kommerzialisierung seiner Produkte voranzutreiben; dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens neu und erfinderisch sind; dass das geistige Eigentum die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und sein Geschäft hat; dass Exosomen eine ideale und natürliche Wahl für die Arzneimittelverabreichung werden; dass das Unternehmen Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen erzielt; dass Exosomen ein großes Potenzial für die regenerative Medizin bieten; dass die Produktionsmethoden des Unternehmens weiterhin zuverlässig bleiben; dass das Unternehmen Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomenproduktionsmethode hat; dass Exosomen als hervorragendes, zielgerichtetes System für die Arzneimittelverabreichung dienen werden; dass das Unternehmen den Weg für regenerative Medizinbehandlungen für eine Vielzahl klinischer Indikationen durch das Unternehmen und zukünftige Kooperationspartner ebnet; dass das ExoPTEN-Nanoarzneimittel des Unternehmens eine potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und andere Indikationen des zentralen Nervensystems ist; dass das Unternehmen das Angebot zu den hier genannten Bedingungen, dem Zeitplan und mit den angegebenen Abonnenten abschließen wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, sich auf die in MI 61-101 festgelegten Ausnahmen zu stützen; sowie dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf das frühe Entwicklungsstadium des Unternehmens; mangelnde Einnahmen bisher; staatliche Vorschriften; Marktakzeptanz seiner Produkte; rascher technologischer Wandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens; Abhängigkeit von strategischen Partnern des Unternehmens; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie zu klinischen Studien gelangen; die Tatsache, dass Ergebnisse präklinischer Studien und frühe klinische Studien möglicherweise nicht die Ergebnisse späterer klinischer Studien vorhersagen; der unsichere Ausgang, die Kosten und der Zeitrahmen von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; der unsichere klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein wirksames Design haben oder positive Ergebnisse liefern; das potenzielle Unvermögen, die behördliche Zulassung für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Arzneimittel, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind oder anderweitig den Arzneimittelkandidaten des Unternehmens überlegen sind; dass die Einleitung, Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Studien durch unvorhergesehene Probleme verzögert, negativ beeinflusst oder beeinträchtigt werden könnten; das potenzielle Unvermögen, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; das potenzielle Unvermögen, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; dass die NurExone-Plattformtechnologie keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben; dass das Unternehmen keine Partnerschaften realisieren kann; Risiko, dass Exosomen nicht zur idealen und/oder natürlichen Wahl für die Arzneimittelverabreichung werden; Risiko, dass das Unternehmen keine Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen macht; Risiko, dass Exosomen keine tragfähige Option in der regenerativen Medizin darstellen; Risiko, dass die Produktionsmethoden des Unternehmens unzuverlässig werden; Risiko, dass das Unternehmen keine Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomenproduktionsmethode hat; Risiko, dass Exosomen nicht als zielgerichtetes System für die Arzneimittelverabreichung dienen; Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, den Weg für regenerative Medizinbehandlungen für eine Vielzahl von klinischen Indikationen durch das Unternehmen und/oder mit zukünftigen Kooperationspartnern zu ebnen; Risiko, dass das ExoPTEN-Nanoarzneimittel des Unternehmens nicht als potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und/oder andere Indikationen des zentralen Nervensystems wirkt; das Unvermögen des Unternehmens, das Angebot zu den hier genannten Bedingungen, dem Zeitplan und/oder mit den Abonnenten abzuschließen oder überhaupt abzuschließen; das Unvermögen des Unternehmens, sich auf die in MI 61-101 festgelegten Ausnahmen zu stützen; Risiko, dass die NurExone-Plattformtechnologie keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nicht-invasiven, zielgerichteten Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind; und die Risiken, die unter der Überschrift Risikofaktoren auf den Seiten 29 bis 36 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 30. März 2023 erörtert werden, eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem basieren, was das Management für angemessene Annahmen hält, kann das Unternehmen den Lesern keine Gewissheit geben, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder TSXV noch sein Anbieter von Regulierungsdiensten (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

I https://www.novaoneadvisor.com/report/us-regenerative-medicine-market

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://www.globenewswire.com/news-release/2024/09/26/2954133/0/en/NurExone-Biologic-Announces-Private-Placement-of-up-to-2M-and-Closes-First-Tranche-for-1-61M.html

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67059R1091

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.