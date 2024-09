DocuSign: Profitabilität & KI-Fantasie!

Die IAM-Plattform ist seit diesem Quartal live und laut CEO Allan Thygesen sind die ersten Rückmeldungen und Ergebnisse zu dem Produkt positiv. Das Management stimmt die Aktionäre also diesbezüglich zuversichtlich auf die Zukunft ein.

Nicht nur für Zuversicht, sondern auch für Freude sorgen die frischen Quartalszahlen des Unternehmens. Mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 7 % im Vergleich zum Vorjahr auf 736 Mio. US-Dollar lieferte DocuSign (WKN: A2JHLZ) solide ab. Und nicht nur das Wachstum stimmt, sondern vor allem in Sachen Profitabilität konnte sich der E-Signing-Spezialist verbessern.

Beim operativen Ergebnis verbuchte DocuSign einen Gewinn in Höhe von 57 Mio. US-Dollar. Der freie Cashflow erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,79 % auf 197,9 Mio. US-Dollar. Das ist eine wirklich ermutigende Entwicklung, insbesondere in Anbetracht der nach wie vor günstigen Bewertung der DocuSign-Aktie.

Ein Sondereffekt überlagert reale operative Entwicklung von DocuSign

Der exorbitant hohe Nettogewinn von 888 Mio. US-Dollar oder 4,26 US-Dollar je verwässerte Aktie ist auf einen steuerlichen Sondereffekt zurückzuführen. Diese Kennzahl verzehrt die echte operative Entwicklung des Unternehmens und ist somit aus unserer Sicht nicht für die Bewertung der Aktie relevant.

Wenn DocuSign sein operatives Ergebnis in den kommenden Quartalen weiter in der Form steigern kann, wird auch der Gewinn je Aktie organisch steigen. Vor allem, weil das Management nicht unerhebliche Mittel in den Rückkauf von eigenen Aktien investiert. Wir bleiben positiv gestimmt, beobachten aber auch insgesamt das weitere operative Wachstum.

Wo liegen die größten Chancen?

DocuSign schafft es, nachhaltig den adressierbaren Markt für sich zu erschließen. Gepaart mit Kostensenkungen dürften Aktionäre langfristig mit viel Cash-Zuwachs rechnen. Die Bewertung ist noch vergleichsweise klein für das langfristige Potenzial.

Wo liegen die größten Risiken?

DocuSign schafft es nicht, mit neuen Produkten stärker zu wachsen und stagniert irgendwann im Wachstum. Wir beobachten diese Tendenz und warten gespannt ab, ob das Management die Trendwende erreichen kann.

