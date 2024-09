ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal dürfte stark gewesen sein, schrieb Analystin Georgina Johanan in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Dies sei aber bereits ordentlich im Aktienkurs eingepreist./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2024 / 13:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2024 / 01:48 / BST