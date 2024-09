DAX®-Kursindex - Schafft der Index Historisches?

Aktuell hat der Kursindex der deutschen Standardwerte – also ohne Berücksichtigung der Dividenden – ein phänomenales Kursplus im September von 3 % auf der Uhr. Gelingt es dieses Kursplus über die Ziellinie des Monatsultimos zu bringen, wäre es die erste positive September-Performance seit 2019. Aber auch charttechnisch offenbart der Monatschart des DAX®-Kursindex einige spannende Details. Zum einen schlägt sich die Kursentwicklung vom August in einem „Hammer“-Muster nieder. Aus Sicht der Candlestickanalyse handelt es sich hierbei um eine eher positive Formation. Zum anderen hatte das Aktienbarometer seit März in schöner Regelmäßigkeit immer wieder bei gut 7.300 Punkten wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Mit anderen Worten: Ein nachhaltiger Anstieg über dieses Schlüssellevel würde nicht nur das angeführte „Hammer“-Muster nach oben auflösen, sondern auch den Deckel der letzten Monate lüften. Außerdem konnte auch der Kursindex jüngst ein neues Allzeithoch verbuchen und damit einen wichtigen im Vergleich zum Performanceindex bestehenden Makel tilgen. Der Aufwärtstrend ist also absolut intakt. Die Hochs von 2021/22 bei knapp 6.900 Punkten bieten sich dabei als strategische Absicherung auf der Unterseite an.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.