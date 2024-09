EQS-News: Änderung im Vorstand: Co-CEO Lars Landwehrkamp scheidet planmäßig aus // Co-CEO Michael Zitz ist ab 1. Oktober 2024 alleiniger CEO

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Änderung im Vorstand: Co-CEO Lars Landwehrkamp scheidet planmäßig aus // Co-CEO Michael Zitz ist ab 1. Oktober 2024 alleiniger CEO



Ära geht zu Ende – nach 30 Jahren, davon 25 Jahre als Vorstand und 17 Jahre als Vorstandssprecher, scheidet Gründer und Co-CEO Lars Landwehrkamp zum 30. September 2024 planmäßig aus

Keine Doppelspitze mehr – Co-CEO Michael Zitz ist ab 1. Oktober 2024 alleiniger CEO und Vorstandssprecher von All for One

Co-CEO Michael Zitz mit dem scheidenden Co-CEO Lars Landwehrkamp Filderstadt, 30. September 2024 – Die All for One Group SE verabschiedet seinen Gründer und Co-CEO Lars Landwehrkamp, der in den knapp drei Jahrzehnten die All for One vom SAP-Systemhaus bis zur Nummer 1 unter den SAP-Partnern in Europa auf- und ausgebaut hat. Co-CEO Michael Zitz, der in den letzten beiden Jahren gemeinsam mit Lars Landwehrkamp das Unternehmen zum führenden, internationalen IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP transformiert und den reibungslosen Übergang an der Spitze vorbereitet hat, wird im Zuge dessen alleiniger CEO und Vorstandssprecher der Gruppe.

»Die unternehmerische Erfolgsgeschichte von Lars Landwehrkamp ist beeindruckend. Er war Vordenker, Lenker und Macher in einer Person – von Beginn an bis heute. Mit dem Ausscheiden des langjährigen Vorstandssprechers der All for One geht eine Ära zu Ende. Lars Landwehrkamp hat mit Vision, Weitblick und Charisma die All for One souverän bis zur Nummer 1 unter den SAP-Partnern in Europa auf- und ausgebaut. Im Namen des Aufsichtsrats der All for One Group bedanke ich mich bei Lars Landwehrkamp für sein über die vielen Jahre hinweg unermüdliches und stets vorausschauendes Engagement. Er hat nicht nur die All for One zu dem gemacht, was sie heute ist, sondern das Unternehmen auch kulturell mit seiner unvergleichlichen Persönlichkeit nachhaltig geprägt«, erklärte der All for One Aufsichtsratsvorsitzende Josef Blazicek und fügte hinzu: »Mit der Ernennung von Lars Landwehrkamp und Michael Zitz zu Co-CEOs im Jahr 2022 haben wir den Stabwechsel an der Spitze sorgsam eingeläutet. Michael Zitz bringt mit seiner Cloud- und SAP-Expertise exakt die Fähigkeiten mit, die eine All for One nun braucht, um die Cloud-Transformation und die komplexen Herausforderungen in den Märkten zu meistern. Er wird die Entwicklung der All for One zu einem internationalen, Cloud- und KI-zentrierten Beratungs- und Serviceunternehmen konsequent weiter vorantreiben.«

Der 44-jährige Österreicher Michael Zitz ist Mitgründer der heutigen All for One Customer Experience GmbH, die seit 2016 zur Gruppe gehört, und gilt als ausgewiesener Experte rund um Cloud und Customer Centricity. 2021 wurde er für die gruppenweite Vertriebssteuerung in den All for One Vorstand berufen; seit 2022 lenkt er als Co-CEO gemeinsam mit Lars Landwehrkamp die Geschicke des Unternehmens. Michael Zitz über seine neue Gesamtverantwortung als CEO der All for One: »Die All for One ist ein großartiges Unternehmen mit großartigen Menschen – nicht ohne Grund gehören wir zu den stärksten SAP-Partnern weltweit. Turning technology into business success – das ist es, was uns antreibt und das ist es, was bei unseren Kunden zählt. Ich freue mich sehr darauf, mit meinem Vorstandskollegen Stefan Land und unserem bestens aufgestellten Top-Management die Erfolgsgeschichte der All for One weiterzuschreiben.«

Der scheidende Co-CEO Lars Landwehrkamp: »Ich blicke happy auf unfassbar spannende drei Jahrzehnte zurück. Die All for One hat mich in all den Jahren geprägt – und umgekehrt. Dabei gab es für mich bei all den Herausforderungen, Veränderungen und Entscheidungen, die mich begleitet und oftmals gefordert haben, stets ein Fundament, auf dem alles steht: die Kultur im Umgang mit Kunden und Mitarbeitenden. Gleich zu Beginn meiner Zusammenarbeit mit Michael konnte ich feststellen, dass er und ich das gleiche Wertesystem haben, das Unternehmens- und Führungskultur auch für Michael eine äußerst zentrale Rolle einnehmen. Ich trete also mit dem sicheren Gefühl ab, All for One nicht nur in fähige, sondern in ebenso empathische Hände zu geben.«

Über die All for One Group SE

TURNING TECHNOLOGY INTO BUSINESS SUCCESS

Die All for One Group SE ist ein führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP. Als Nummer 1 unter den SAP-Partnern weltweit bei SAP-Transformationen im Mittelstand sowie im SAP-Cloud-Business begleitet der Branchenspezialist seine Kunden – darunter Global Player, Hidden Champions und Weltmarktführer – bei der Unternehmenstransformation. 3.000 Expertinnen und Experten nutzen dabei RISE & GROW with SAP als digitale Plattform sowie integrierte, KI-gestützte Cloud-Lösungen, um Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Abläufe zu automatisieren oder Services neu zu denken. Der Kombination aus langjähriger Mittelstandserfahrung, SAP-Expertise sowie Branchen- & Prozess-Know-how vertrauen mehr als 4.000 mittelständische Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Kernbranchen von All for One sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilzulieferindustrie, Life Sciences, der Großhandel und Professional Services.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 488 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com

