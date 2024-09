EQS-News: CALVERT INTERNATIONAL VERÖFFENTLICHT HALBJAHRESZAHLEN FÜR 2024

EQS-News: Calvert International AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

CALVERT INTERNATIONAL VERÖFFENTLICHT HALBJAHRESZAHLEN FÜR 2024



30.09.2024 / 10:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CALVERT INTERNATIONAL VERÖFFENTLICHT HALBJAHRESZAHLEN FÜR 2024

Die Calvert International AG hat heute ihre konsolidierten Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht

Der konsolidierte Gesamtumsatz für die ersten 6 Monate erreichte 1,2 Mio. Euro

Operatives EBITDA der Gruppe bei 76 T Euro

Ausblick für 2025: Attraktives Wachstum und Wertsteigerung in neuen Märkten und Nachhaltigkeitstrends

Frankfurt am Main, 30. September 2024 - Calvert International AG („CIAG“; ISIN DE000A2YN5X9) hat ihren ungeprüften Konzernzwischenabschluss für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Der konsolidierte Gesamtumsatz für die ersten 6 Monate des Geschäftsjahres 2024 belief sich auf 1,2 Mio. Euro. Das operative EBITDA des Gesamtkonzerns belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf 76 T Euro.

AUSBLICK 2025: WACHSTUM UND WERTSTEIGERUNG IN NEUEN MÄRKTEN UND NACHHALTIGKEITSTRENDS

Mit Blick auf das Jahr 2025 wird das Unternehmen seine Position als führende Energieholding weiter ausbauen, wobei der Fokus weiterhin auf strategischer Marktexpansion und Wertschöpfung liegen wird. Nach starken Fortschritten bei der Neuausrichtung ihres Geschäftsmodells erkundet CIAG aktiv neue Märkte und hält gleichzeitig an ihrem Engagement für afrikanische Energie fest. Im Rahmen dieser Strategie geht das Unternehmen in die nächste Phase, in der es bis 2025 bedeutende M&A-Transaktionen abschließen wird, um seine Präsenz im Energiesektor in ganz Afrika zu verstärken.

ÜBER CIAG

Die Calvert International AG (CIAG), ISIN DE000A2YN5X9, ist eine auf den afrikanischen Energiesektor fokussierte Investment-Holding mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Aktien der CIAG sind an der Düsseldorfer Börse notiert. Die CIAG ist derzeit als Management-Holding für ihre Tochtergesellschaften Emerging Energy Corp. und CLG in Südafrika und Mauritius verantwortlich und stellt hauptsächlich Wachstumskapital, Managementdienstleistungen und strategische Beratung für ihre Tochtergesellschaften bereit. CLG bietet umfassende professionelle Dienstleistungen, insbesondere Rechtsberatung in allen afrikanischen Rechtsordnungen rund um den Markteintritt und panafrikanische Expansionsstrategien für Unternehmen des privaten und öffentlichen Sektors, mit Schwerpunkt auf dem afrikanischen Energiesektor.

++ END OF CORPORATE NEWS ++

Ansprechpartnerin für Investor Relations und Presseanfragen:

Calvert International AG

Jessica Stang, Investor Relations

Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Germany

T: +49 69 1532944 42

ir@calvertinternationalag.com

www.calvertinternationalag.com

30.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Calvert International AG Opernplatz 14 60313 Frankfurt Deutschland E-Mail: INFO@calvertinternational.com Internet: https://www.calvertinternationalag.com/ ISIN: DE000A2YN5X9 WKN: A2YN5X EQS News ID: 1998577

Notierung vorgesehen./ Intended to be listed.

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1998577 30.09.2024 CET/CEST