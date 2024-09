Wieder eine Aktie im Konsolidierungsdreieck gefangen – QIAGEN!

Das deutsche Biotech-Unternehmen QIAGEN befindet sich gleichzeitig im Aufwärts- und Abwärtstrend. Eine Seitwärtsbewegung, die das Potenzial hat, sich bis nächstes Jahr fortzusetzen. Thomas Bopp stellt einen Inline-Optionsscheins mit Laufzeit bis Januar 2025 vor.



QIAGEN ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien, Produkten und Dienstleistungen zur Trennung und Aufbereitung von Nukleinsäuren (DNA und RNA). Mit der globalen Unternehmenszentrale in den Niederlanden und der regionalen Zentrale für Europa im rheinischen Hilden gehören zu dem Kundenstamm auch bedeutende Hochschuleinrichtungen. Ebenso besteht eine Zusammenarbeit mit staatlichen Labors wie dem US-amerikanischen National Institutes of Health und den weltweit bedeutendsten Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen.

QIAGEN hat im ersten Halbjahr keine guten Zahlen vorlegen können. Der Umsatz ging um 2,6 % auf 155 Mio. USD zurück. Im zweiten Quartal lief es dann besser. Der Umsatz stieg um 0,3 % auf 496 Mio. USD.

In der nachfolgenden Grafik ab Oktober 2019 ist zu sehen, dass sich die QIAGEN-Aktie zwar in einem Aufwärtstrend befindet, gleichzeitig aber auch in einem Abwärtstrend. Diese beiden Trendlinien definieren das gelbe Konsolidierungsdreieck und bilden wichtige charttechnische Unterstützungs- und Widerstandslinien. Bewegt sich die Biotech-Aktie noch einige Zeit zwischen diesen Begrenzungen hin und her, würde das zum Erfolg des hier vorgestellten Inline-Optionsscheins führen.

Abbildung 1 – QIAGEN N.V. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2019 – 27.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Damit die hier vorgestellte Strategie aufgeht, muss sich der Wert bis zum 15. Januar 2025 seitwärts bewegen, und zwar oberhalb von 34 Euro und unterhalb von 48 Euro. Die Aktie handelt momentan bei etwas mehr als 39 Euro. Mit dem hier vorgeschlagenen Inline-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit 10 Euro pro Schein ausgezahlt, sofern die Aktie keine der beiden Knock-out-Barrieren berührt hat. Diese sehen Sie als rote waagrechte Linien im Chart eingefügt.

Die obere Barriere liegt mit 48 Euro deutlich über der in Dunkelrot eingefügten Widerstandszone, die sich zwischen 42 und 43 Euro befindet. Dieser Bereich dient als Widerstand und sollte bis Anfang nächsten Jahres nicht überschritten werden. Aktuell beträgt der Abstand der Aktie zur oberen Barriere rund 15,5 % (Stand 30.09.2024). Es ist von charttechnischer Seite her aktuell nicht zu erwarten, dass die Aktie den hellroten Widerstandsbereich durchbrechen und die obere Barriere im Laufe der nächsten vier Monate ansteuern wird.

Die untere Barriere befindet sich unter zwei wichtigen, charttechnischen Bereichen: zum einen unter dem Aufwärtstrend und zum anderen unterhalb der massiven, hellgrünen Unterstützungszone, die sich von 36,60 bis 37,31 Euro erstreckt. Der Abstand dieser Barriere zum aktuellen Kursniveau entspricht rund 16,2 % (Stand 30.09.2024).

Bleibt das Knock-out-Ereignis aus, das heißt der Kurs des Basiswerts notiert zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit auf oder unter der unteren Knock-out-Barriere bzw. auf oder über der oberen Knock-out-Barriere, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag, dem 15. Januar 2025 automatisch umgesetzt. Besitzer des Optionsscheins erhalten am Zahltag 10 Euro pro Schein.

Der Aktienwert hängt momentan fest zwischen wichtigen charttechnischen Marken, was den hier vorgestellten Inline-Optionsschein als Anlageinstrument interessant erscheinen lässt. Bei einer Haltedauer bis zum Ablaufdatum im Januar 2025 ergibt sich die Chance auf eine Rendite von rund 27 Prozent in knapp vier Monaten. Wird eine der beiden Barrieren allerdings verletzt, verfällt der Inline-Optionsschein wertlos.

Um einem Totalverlustrisiko zu entgehen, sollte die Position bei einem QIAGEN-Kurs unter 36 Euro oder über 44 Euro geschlossen werden. Solange das nicht der Fall ist, können Sie entspannt auf den letzten Bewertungstag warten, den Sie im Kursverlauf als vertikale, blau gestrichelte Linie sehen.

Inline-Optionsschein auf QIAGEN N.V. für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs/EUR Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

QIAGEN N.V. HD91AT 7,86 34,00/48,00 15.01.2025 10,00 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2024; 11:25 Uhr Weitere Produkte auf die QIAGEN-Aktie finden Sie unter: www.onemarkets.de