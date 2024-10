AKTIE IM FOKUS: Redcare Pharmacy an der MDax-Spitze - Warburg ist optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Redcare Pharmacy haben sich nach einem positiven Analystenkommentar am Dienstag an die Spitze des MDax gesetzt. Die Papiere der Online-Apotheke hatten im Handelsverlauf bei 137,00 Euro den höchsten Stand seit Mitte August erreicht und notierten zuletzt noch knapp fünf Prozent im Plus bei 135,80 Euro. Der Index der mittelgroßen Werte zog um ein Prozent an.

Redcare Pharmacy zählt für die Analysten von Warburg Research zu denjenigen deutschen Werten, die im Oktober besonders hohes Kurspotenzial haben. Bei der Online-Apotheke richte sich der Fokus auf die vorläufigen Umsatzzahlen für das dritte Quartal, die Anfang des laufenden Monats veröffentlicht würden, hieß es.

Dabei seien alle Augen auf das Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) gerichtet. Diese Resultate sollten einen weiteren Beweis für einen schnellen Anstieg der Rx-Umsätze mit dem jetzt verfügbaren CardLink-Verfahren zum Abruf elektronischer Rezepte liefern./la/zb

