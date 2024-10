Dax-Widerstand: 19.450 19.500 Dax-Unterstützung 19.050 19.000

Dax-Rückblick:

Der Dax stieg am Freitagnachmittag bis in die Nähe der 19.500-Punkte-Marke, kam dann aber gestern erstmals deutlich unter Verkaufsdruck. Das ist ein erstes Warnsignal für die Käuferseite, die in der vergangenen Handelswoche ungestört feiern konnte.

Dax-Ausblick:

Mit dem Beginn des vierten Quartals am heutigen Handelstag werden die Karten neu gemischt. Größere Gewinnmitnahmen wären nach der jüngsten Rally-Bewegung keine allzu große Überraschung.

Unterhalb von 19.500 Punkten (Stundenschlusskurs) ist für die kommenden Handelstage tendenziell eine technische Korrektur der jüngsten Kaufwelle wahrscheinlich. Das mögliche Ziel einer solchen Bewegung liegt im Bereich 19.000 bis 19.100 Punkte. Dort befinden sich mehrere solide charttechnische Unterstützungen.