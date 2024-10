EQS-News: Vonovia realisiert drei Transaktionen mit einem Liquiditätszufluss von 1,8 Mrd. €

EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Verkauf

Vonovia realisiert drei Transaktionen mit einem Liquiditätszufluss von 1,8Mrd. €

Nach Verkaufserlösen von 1,5 Mrd. € zum Halbjahr hat sich Vonovia weitere 1,8 Mrd. € an Liquidität gesichert.

Insgesamt 4 Mrd. € Liquiditätszufluss bis Jahresende erwartet.

Bochum, 2. Oktober 2024 – Vonovia hält Kurs und hat weitere 1,8 Mrd. € an Liquidität hinzugewonnen. Bereits bei Bekanntgabe von Verkaufserlösen in Höhe von 1,5 Mrd. € anlässlich der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 Anfang August hatte Vonovia angekündigt, im Herbst weitere Verkäufe abzuschließen. Damit beläuft sich der Liquiditätszufluss seit Jahresbeginn nun auf mehr als 3,3 Mrd. €. Für 2024 erwartet das Unternehmen insgesamt einen Liquiditätszufluss von rund 4 Mrd. € und damit auf Niveau des Vorjahres.

Für 500 Mio. € veräußert Vonovia 11 Development-Projekte an einen neuen Fonds, der im August von der HIH Invest Real Estate GmbH (HIH Invest), einem der führenden europäischen Immobilien-Investmentmanager, und Vonovia aufgelegt wurde. Zusätzlich wurden weitere Projektentwicklungen in Höhe von ca. 150 Mio. € von der Quarterback Immobilien AG an den Fonds verkauft. Zweck des Fonds ist der Erwerb und die Verwaltung von Development-Projekten in deutschen Metropoloregionen. Die HIH Invest ist Mehrheitseigentümer; Vonovia ist weiterhin mit einem Eigenkapitalanteil beteiligt und wird von der Bewirtschaftung, die HIH Invest und Vonovia gemeinsam übernehmen, profitieren.

Im Rahmen ihrer langfristigen Partnerschaft haben Vonovia und Apollo vereinbart, eine Gesellschaft zu gründen, die über 20 % der Anteile an der Deutsche Wohnen SE verfügen soll und in der Vonovia und von Apollo beratene langfristige Investoren investiert sind. Der Liquiditätszufluss für Vonovia wird etwas mehr als 1 Mrd. € betragen.

Für mehr als 300 Mio. € verkauft die Deutsche Wohnen 27 Pflegeeinrichtungen, die hauptsächlich im Großraum Berlin liegen. Käufer der Immobilien ist ein Fonds, der von dem im Pflegebereich langjährig aktiven Unternehmen Civitas Investment Management verwaltet wird; den Betrieb sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernimmt die im Pflegebereich führende Alloheim-Gruppe.

Der Liquiditätszufluss aller Transaktionen wird zum Jahresende 2024 / 1. Jahreshälfte 2025 erwartet.

BILD: Die Visualisierung zeigt das Quartier Schützengarten in Dresden, das Teil des Deals mit HIH ist. Quelle: Buwog.

Das Motiv in höherer Auflösung zum Download finden Sie in der Pressemitteilung auf unserer Presse-Website:

https://www.vonovia.com/presse

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen, das über einer Million Menschen ein Zuhause bietet. Heute besitzt Vonovia rund 543.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.700 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 82,5 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

