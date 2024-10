Der Ölmulti Adnoc aus Abu Dhabi will den im Dax notierten Chemiekonzern Covestro schlucken und hat am 1. Oktober bekannt gegeben, ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Was du jetzt wissen musst, wenn du Covestro-Aktien hast.

Nach über einem Jahr intensiver Bemühungen hat der Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi ein Übernahmeangebot für Covestro angekündigt. Adnoc möchte den im Dax notierten Kunststoffhersteller für insgesamt 15,8 Milliarden Euro inklusive Schulden kaufen und hat ein entsprechendes Angebot formuliert. Covestro-Aktionäre sollen die bereits im Juni angekündigten 62 Euro pro Aktie in bar erhalten. Zudem möchte Adnoc eine Kapitalerhöhung zeichnen, die Covestro 1,2 Milliarden Euro frisches Kapital einbringt. Nach langen Verhandlungen haben beide Unternehmen nun eine erste verbindliche Vereinbarung unterzeichnet.

Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) ist das staatliche Öl- und Gasunternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Es wurde 1971 gegründet und zählt zu den größten Energiekonzernen weltweit. Adnoc betreibt Erdölförderung, Raffinerien und Petrochemie und expandiert in den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung der VAE und strebt an, seine globale Reichweite und Diversifikation zu erweitern, unter anderem durch Übernahmen und Investitionen.

Unterstützt der Covestro-Vorstand das Übernahmeangebot?

Der Vorstand und Aufsichtsrat von Covestro befürworten das Übernahmeangebot - es ist somit keine so genannte feindliche Übernahme, wichtig für die Aktionäre. Der Vorstand plant, den Aktionären zu empfehlen, das Angebot anzunehmen.

Was sind die nächsten Schritte und wie lange ist die Annahmefrist?

Die Angebotsunterlage mit allen Details zum Angebot wird spätestens vier Wochen nach der Ankündigung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eingereicht - also bis zum 29. Oktober. Sobald die Bafin die Unterlage genehmigt, wird sie veröffentlicht. Danach beginnt die Annahmefrist, die üblicherweise vier bis fünf Wochen läuft. In diesem Zeitraum können Aktionäre entscheiden, ob sie das Angebot annehmen möchten.

Während dieser Zeit können sie ihre Aktien für 62 Euro je Aktie einreichen. Vorstand und Aufsichtsrat von Covestro geben innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung ihre Stellungnahme ab. Falls die Vollzugsbedingungen erfüllt sind, gibt es eine zusätzliche Annahmefrist von zwei Wochen.

Damit das Angebot vollzogen wird, müssen mindestens 50 Prozent des Kapitals plus eine Aktie im Zuge des Übernahmeangebots zum Kauf angeboten werden. Außerdem müssen Wettbewerbs- und andere Aufsichtsbehörden, wie Kartellbehörden, dem Zusammenschluss zustimmen.

Wie kann ich als Aktionär die Aktien einliefern und wann bekomme ich mein Geld?

Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage erhältst du von deiner Depotbank per Brief oder E-Mail Informationen zur Einlieferung deiner Covestro-Aktien. Bei Nutzung von Onlinebanking könnte die Bank die Dokumente auch in dein elektronisches Postfach senden. Wenn du das Übernahmeangebot annehmen möchtest, wendest du dich bei Fragen zur Abwicklung an deine Depotbank oder einen anderen Wertpapierdienstleister in Deutschland.

Der Angebotspreis wird nach der Erfüllung der letzten Angebotsbedingung, frühestens jedoch nach Ende der weiteren Annahmefrist, an die Aktionäre ausgezahlt. Die genaue Abwicklung des Übernahmeangebots wird detailliert in der Angebotsunterlage beschrieben.

Was passiert, wenn die Mindest-Annahmequote nicht erreicht wird?

Wenn die festgelegte Mindest-Annahmequote nicht erreicht wird, scheitert das Übernahmeangebot. In einem solchen Fall ist Adnoc nicht verpflichtet, die bereits angebotenen Anteile zu erwerben, und die Übernahme wird nicht vollzogen. Dies kann dazu führen, dass das Übernahmeprojekt abgebrochen wird oder Adnoc ein neues, möglicherweise verbessertes Angebot vorlegt, um mehr Aktionäre zu überzeugen.

Was passiert, wenn ich mich dazu entscheide, meine Covestro-Aktien nicht einzutauschen?

Wenn du das Übernahmeangebot ablehnst, bleibst du Aktionär von Covestro. Allerdings könnte nach der Übernahme die Handelsliquidität der Aktie stark sinken, was zu einer höheren Volatilität führen kann. Auch könnte die Aktie aus den Indizes wie dem Dax entfernt werden. Abhängig von den Marktbedingungen und rechtlichen Vorgaben könnten nach einer erfolgreichen Übernahme auch Optionen wie ein Delisting (Rückzug von der Börse) oder ein Squeeze-out (Herausdrängen von Minderheitsaktionären) folgen.