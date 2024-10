GNW-Adhoc: Mavenir gewinnt mit seiner energieeffizienten 5G-UPF-Lösung den Leading Lights Network Energy Efficiency Award

^RICHARDSON, Texas, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von

Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, hat für seine energieeffiziente 5G-User-Plane-Function-(UPF)-Lösung den Leading Lights Network Energy Efficiency Award gewonnen. Mavenir hat mit seiner UPF-Lösung beachtliche Erfolge erzielt und seinen Mobilfunknetzbetreiber-Kunden erhebliche Energieeinsparungen, betriebliche Effizienz und Leistungssteigerungen ermöglicht. Mit einer beachtlichen Energieeinsparung von 40 % selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen, wie z. B. einer 100-prozentigen Verkehrslast, ist diese beeindruckende Effizienz zum Teil auf die Nutzung der NVIDIA ASAP2 Accelerated Switching & Packet Processing(TM)- Technologie durch Mavenir zurückzuführen, die es Mavenir ermöglicht, die UPF- Datenebene auf NVIDIA-Lösungen zu beschleunigen und die eine entscheidende Rolle bei der Energieeinsparung spielt. Durch die Nutzung der Intel Infrastructure Power Manager-Funktionalität werden weitere Energieeinsparungen erzielt, die bis zu 62 % bei 50 % Verkehrslast und Leerlaufszenarien erreichen. Wenn Branchenführer und Spitzentechnologien zusammenkommen, können bedeutende Innovationen und technologische Fortschritte erzielt werden. Die Cloud-native- Architektur von Mavenir lässt sich nahtlos in skalierbare Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation und die NVIDIA ConnectX(®)-6 Dx SmartNIC- Beschleunigungstechnologie integrieren. Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht es Kunden, die doppelten Vorteile einer verbesserten Energieeffizienz und einer leistungsstarken Paketverarbeitung zu nutzen. ?Wir haben nicht nur erhebliche Energieeinsparungen und Leistungsverbesserungen für 5G-Kernnetze nachgewiesen, sondern auch einen neuen Standard für eine energieeffiziente Netzwerkinfrastruktur gesetzt", so Ashok Khuntia, Präsident, Core Networks bei Mavenir. ?Diese Auszeichnung unterstreicht den Wert strategischer Kooperationen und die Integration unserer fortschrittlichen Technologien mit dem Ziel 'Green by Design', um branchenweiten Fortschritt und Nachhaltigkeit voranzutreiben." Die Lösung von Mavenir ermöglicht außerdem einen UPF mit geringem Platzbedarf am Rand, wodurch die Latenz verringert, die lokale Datenverarbeitung verbessert und die Betriebskosten minimiert werden. Die innovative Architektur in Kombination mit fortschrittlichen Technologien sorgt dafür, dass die Kunden von Mavenir erhebliche Energieeinsparungen und betriebliche Effizienzsteigerungen erzielen können. Der Leading Light Network Energy Efficiency Award wird an das Unternehmen vergeben, das einem Netzbetreiber am besten dabei geholfen hat, die Energieeffizienz seiner Netze zu verbessern, indem es die Infrastruktur stilllegt oder konsolidiert, moderne Software und Ausrüstung einsetzt, mehr datengesteuerte Abläufe einführt und vieles mehr. Die Leading Lights Awards sind das Flaggschiff-Auszeichnungsprogramm von Light Reading, das nun bereits seit 20 Jahren besteht. Es zeichnet die Top-Unternehmen und ihre Führungskräfte für herausragende Leistungen in der globalen Kommunikationsbranche aus und präsentiert eine außergewöhnliche Momentaufnahme der Technologien, Anwendungen, Dienstleistungen und Innovationen, die Telekommunikations-, Kabel- und Cloud- Anbietern hilft, sich abzuheben. Hinweise für Redakteure: Light Reading's Leading Lights 2024: Die Gewinner (https://www.lightreading.com/optical-networking/light-reading-s-leading-lights- 2024-the-winners) Lösungsbeschreibung: Mavenir's User Plane Function (UPF): https://www.mavenir.com/resources/mavenirs-user-plane-function-upf/ Lösungsbeschreibung: Mavenir maximiert die Energieeffizienz des Netzwerks mit skalierbaren Intel(®) Xeon(®)-Prozessoren der 4. Generation für 5G-Core-UPF- Bereitstellungen Converged-Packet-Core_Solution-Brief_Mavenir-Intel-SPR.pdf (https://www.mavenir.com/wp-content/uploads/2024/06/Converged-Packet- Core_Solution-Brief_Mavenir-Intel-SPR.pdf) Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. Über Mavenir Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudnativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/) Mavenir PR-Kontakte: Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37c62051-8f34-4fa9-b7f6- 657fc20d7ff1 °