US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas höher als erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die an den internationalen Finanzplätzen stark beachtete Zahl der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist zuletzt leicht gestiegen.

In der vergangenen Woche - bis zum 28. September - stellten 225.000 Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Der Anstieg von 6000 lag über den Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Experten, die mit 220.000 gerechnet hatten. Die Zahlen deuten auf einen stabilen Arbeitsmarkt hin. Kritisch wird es ab einer Zahl von rund 270.000, die eine negative Trendwende am Arbeitsmarkt einläutet.

In nächster Zeit könnten die Arbeitsmarktzahlen in den USA allerdings von zwei Entwicklungen beeinflusst werden: Dem Durchzug des Hurrikans "Helene" durch den Südosten der USA sowie Streiks beim Flugzeugbauer Boeing und bei Hafenarbeitern. Sollten die Arbeitskämpfe über die kommende Woche hinaus anhalten, könnten sie kurz vor der Präsidentschafts- und Kongresswahl auf die Arbeitsmarktdaten für Oktober durchschlagen.

(Bericht von Lucia Mutikani; Geschrieben von Scot W. Stevenson; Redigiert von Ralf Bode; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)