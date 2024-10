Zurich Insurance will früher als geplant neue Zielvorgaben ausrufen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group hat neue Finanzziele in Aussicht gestellt.

Europas fünftgrößter Versicherungskonzern will auf einer Investorenveranstaltung am 21. November neue Vorgaben für den Zeitraum 2025 bis 2027 veröffentlichen - ein Jahr früher als bislang angekündigt. "Zurich ist auf dem besten Weg, alle aktuellen Ziele zu übertreffen und ist der Ansicht, dass die Marktentwicklung weitere attraktive Chancen bietet", erklärte das Unternehmen am Donnerstag.

Zurich hat sich aktuell für den Zeitraum 2023 bis 2025 unter anderem eine Eigenkapitalrendite von mehr als 20 Prozent zum Ziel gesetzt. Das Ergebnis pro Aktie soll im Schnitt um über zehn Prozent wachsen. An die Aktionäre soll rund 75 Prozent des Nettogewinns ausgeschüttet werden, wobei die zuletzt bezahlte Dividende von 26 Franken je Aktie als Untergrenze gilt.

