Comeback der China-Techs

Chinesische Indizes wie der Dow Jones Shanghai Index verzeichneten am Montag den größten Zuwachs seit 2008 und markierten damit den höchsten Stand seit November 2023. Der Ansturm auf den Markt vor der Nationalfeiertagswoche (begann am 01. Oktober) hat auch die Handelsumsätze auf ein Rekordhoch getrieben. Medien berichteten, dass das Interesse so groß war, dass die Anträge auf Eröffnung von Handelskonten in die Höhe schnellten.

Katalysator dieser Rally war die Ankündigung eines neuen Konjunkturprogramms in China. Die Notenbank senkte den Leitzins. Großstädte wie Shanghai und Shenzhen folgen nun einigen anderen Kommunen und heben wichtige Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum auf. Darüber hinaus plant die Regierung spezielle Anleihen im Wert von umgerechnet bis zu 284,4 Milliarden USD zu platzieren, um den Konsum und die Wirtschaft anzukurbeln.

Derlei Maßnahmen scheinen längst überfällig. Die Immobilienkrise hat die Wirtschaft schwer belastet und das Vertrauen der Verbraucher erschüttert, da 70 Prozent der Ersparnisse der Haushalte in Immobilien geparkt sind. Der jüngst veröffentlichte Einkaufsmanagerindex fiel im September erneut unter die Marke von 50. Werte unterhalb von 50 können auf einen konjunkturellen Abschwung hindeuten. Am vergangenen Freitag wurden Daten aus der Industrie veröffentlicht. Demnach brachen die Unternehmensgewinne im August um 17,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ein.

Ziel der eingeleiteten Maßnahmen ist, das anvisierte Wirtschaftswachstum von fünf Prozent in diesem Jahr noch zu erreichen. Nach Einschätzung der Experten könnten zahlreiche Aktien aus den Bereichen Konsum und Technologie vom geplanten Programm profitieren. Alibaba zählt zu den weltweit größten Online-Handelsplattformen. Neben dem e-commerce-Bereich bietet Alibaba unter anderem Clouddienste und KI-Lösungen. JD.com und PDD Holdings fokussieren sich in erster Line auf den Online-Handel. Diese drei Titel würden davon profitieren, wenn der private Konsum wieder Fahrt aufnimmt. Zum Kerngeschäft von Baidu zählen Internet-Services und KI-Lösungen und könnte von steigenden IT-Investitionen der Unternehmen partizipieren.

Chart: Dow Jones Shenzhen Index in Punkten, Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.10.2018 – 04.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3.de

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, börsentäglich mit dem ausgewählten Hebel überdurchschnittlich von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der zugrundeliegenden Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem eignen sich diese Produkte nicht für mittel- bis langfristige Spekulationen.

Faktor Long Optionsscheine für Spekulationen, dass die Aktie steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD

Reset-Barriere in USD Hebel Finaler Bewertungstag Alibaba ADR HD2SWX 27,83 75,249255 84,655412 3 Open End Alibaba ADR HD2SWZ 36,95 90,296633 101,583712 5 Open End Alibaba ADR HD6VWN 20,89 72,841866 110,611212 15 Open End Baidu ADR HD36BB 6,88 85,473307 81,947099 3 Open End Baidu ADR HD6L4Z 18,62 87,407845 98,333826 5 Open End Baidu ADR HD772T 9,22 98,332329 105,982584 10 Open End JD.com ADR HD9CPD 12,34 33,45 37,908885 4 Open End JD.com ADR HD2TA3 31,96 37,176605 42,38133 6 Open End JD.com ADR HD9CPG 17,03 40,883333 43,483513 12 Open End PDD Holding ADR HD319C 6,31 101,777219 114,499371 3 Open End PDD Holding ADR HD99AH 16,28 127,217342 145,02777 6 Open End PDD Holding ADR HD99AK 18,83 137,393391 148,082597 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.10.2024: 11:00 Uhr

Faktor Short Optionsscheine für Spekulationen, dass die Aktie sinkt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD

Reset-Barriere in USD Hebel Finaler Bewertungstag Alibaba ADR HD999W 8,93 150,461412 141,057574 3 Open End Alibaba ADR HD92W3 6,18 141,056801 129,772257 4 Open End Alibaba ADR HD999V 8,15 135,414035 124,134046 5 Open End Baidu ADR HD36BN 7,72 163,855295 152,926147 2 Open End Baidu ADR HD36BP 5,76 145,647821 136,544832 3 Open End Baidu ADR HD36BR 1,93 131,081842 120,162725 5 Open End JD.com ADR HD9CPH 8,56 59,466667 55,75 3 Open End JD.com ADR HD94VU 4,80 55,752688 51,292473 4 Open End JD.com ADR HD94VR 3,84 53,522385 49,06397 5 Open End PDD Holding ADR HD319M 3,58 228,944384 213,673794 2 Open End PDD Holding ADR HD9CPX 9,41 203,493333 190,775 3 Open End PDD Holding ADR HD94WA 4,23 183,152162 167,895587 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.10.2024: 11:00 Uhr