DAX – Anleger bleiben zurückhaltend. Bewegung in der 2. Reihe.

Am gestrigen Feiertag sank der DAX® in den Bereich von 19.000 Punkte. In dieser Region eröffnete der Leitindex zum Handelsstart. Die Entwicklungen im Nahen Osten drücken auf die Stimmung und angesichts der jüngsten Gewinnwarnungen wurden die Erwartungen für die Bilanzsaison teilweise deutlich zurückgeschraubt. Heute wird der vielbeachtete Arbeitsmarktbericht aus den USA veröffentlicht. Ob er dem Markt signifikante Impulse geben kann, ist allerdings fraglich.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Covestro notiert weiterhin deutlich unter dem Übernahmeangebot von EUR 62. Deutz senkte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Die Aktie reagierte mit einem Kursabschlag. Eckert & Ziegler hat Pentixapharm an die Börse gebracht. Die einstige Tochter fokusiert sich auf die Entwicklung von Radiopharmazeutika zur Diagnose und Therapie von Blutkrebs und anderen Krankheiten. Vor dem Börsengang emittierte strukturierte Produkte auf Eckert & Zielgler beziehen sich nun auf einen Aktienkorb bestehtend aus Eckert & Ziegler sowie Pentixapharm. Negative Analystenkommentare drückten heute auf den Aktienkurs von K+S. Der seit Mitte September gebildete Aufwärtstrend ist damit zunächst gestoppt. Meldungen zufolge denkt Großaktionär Media for Europe (MfE) über eine Aufstockung der Beteiligung an ProSiebenSat.1 nach. Der SDAX®-Wert eröffnete mit einem leichten Kursplus. Der Online-Apotheken-Konzern Redcare Pharmacy meldete Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Demnach legte der Umsatz deutlich zu. Der Konzern grenzte daraufhin das Umsatzziel für das Gesamtjahr im oberen Bereich ein. Das Margenziel wurden hingegen aufgrund hoher Marketingausgaben gesenkt. Zum Handelsauftakt legte die Aktie dennoch leicht zu und setzte sich damit oberhalb der Unterstützungsmarke von EUR 132,40 fest.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.073/19.171/19.308/19.490/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.974 Punkte

Die Unterstützungsmarke bei 18.975 Punkten wird aktuell einem harten Test unterzogen. Kippt der DAX® unter diese Marke droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends bis 18.810 Punkte. Der kurzfristige MACD-Indikator sowie der kurzfristige RSI-Indikator haben sich jedoch stabilisiert. Die Chance auf einen Konter der Bullen besteht somit durchaus. Solange die Unterstützung hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 19.073 Punkte (50%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis 19.171 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 02.09.2024 – 04.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.10.2019 – 04.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 83,22* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 100,77** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 106,21*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.10.2024; 09:30 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,93* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,58 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,63 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,28 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.10.2024; 09:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.