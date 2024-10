Der Dax hat sich nach den jüngsten Verlusten am Freitag richtungslos präsentiert. Nachdem er zunächst unter die 19.000-Punkte-Marke gerutscht war, konnte er sich wieder etwas berappeln – zuletzt stand ein Plus von 0,09 Prozent auf 19.032 Punkte zu Buche. Für die laufende Woche zeichnet sich indes ein Minus von 2,3 Prozent ab.

Angesichts des anstehenden US-Arbeitsmarktberichts und dessen Bedeutung für die US-Geldpolitik sowie der weiter angespannten Lage im Nahen Osten blieben die Anleger vorsichtig. Vor einer Woche hatte der Dax mit knapp 19.492 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

„Die Märkte halten sich stabil, aber in der geopolitischen Landschaft brodelt es“, schrieb Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf den Nahost-Konflikt. „Unter dieser scheinbar ruhigen Oberfläche braut sich ein Sturm zusammen. Jeder weiß, dass der nächste Schritt die Dinge dramatisch durcheinanderbringen könnte“, sagte er mit Blick auf eine befürchtete Reaktion Israels auf den jüngsten, massiven iranischen Raketenangriff.

Innes zufolge ist es zunächst positiv, dass die US-Wirtschaft weiter ihre Widerstandsfähigkeit beweist. Diese Medaille habe aber eine Kehrseite: „Angesichts der so guten Wirtschaftsentwicklung hat die US-Notenbank Fed möglicherweise keine überzeugenden Argumente für eine massive Zinssenkung im November.“ Für die US-Geldpolitik spielt die Entwicklung des Arbeitsmarktes eine große Rolle.

Springer Nature: Aktie steigt während der ersten Handelsstunde

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat seinen Börsengang erfolgreich abgeschlossen. Die Aktie wurde mit 22,50 Euro ausgegeben. Der erste Kurs lag bei 24 Euro. Nach gut einer Stunde Handel liegt der Aktienkurs bei 24,30 Euro.

Mit den Erlösen aus dem Börsengang will Springer Nature seine Schulden deutlich abbauen und so seine finanzielle Stabilität erhöhen. Der bisherige Minderheitsaktionär BC Partners nutzt die Gelegenheit, einen Teil seiner Anteile zu verkaufen und somit sein Engagement zu reduzieren. Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck bleibt jedoch weiterhin Mehrheitseigentümer. Durch den Börsengang erhöht sich der Anteil der frei handelbaren Aktien, was zu einer größeren Beteiligung der Anleger am Unternehmen führt.

Frankreich: Industrieproduktion legt unerwartet stark zu - Autosektor treibt

Frankreichs Industrieproduktion ist im August unerwartet deutlich gestiegen. Die Fertigung hat vor allem dank einer starken Entwicklung im Automobilsektor Fahrt aufgenommen. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone legte die Produktion im Monatsvergleich um 1,4 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Es ist der dritte Anstieg in Folge, wobei die Gesamtproduktion im Juli um 0,2 Prozent und im Juni um 0,8 Prozent gestiegen war.

Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten für August nur einen Zuwachs bei der Fertigung um 0,3 Prozent erwartet. Auch im Jahresvergleich zeigte sich eine unerwartet starke Entwicklung. In dieser Betrachtung meldete das Statistikamt einen Anstieg um 0,5 Prozent, während Analysten mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gerechnet hatten.

In den einzelnen Bereichen der Industrie meldete Insee den stärksten Anstieg im Automobilsektor. Hier legte die Produktion im Monatsvergleich um 3,4 Prozent zu, nachdem sie im Vormonat noch um 3,4 Prozent gefallen war. Ein deutlicher Zuwachs wird auch aus dem Transportbereich gemeldet, während die Produktion in der Textilindustrie und in den chemischen Betrieben des Landes gesunken ist.

Redaktion onvista/dpa-AFX