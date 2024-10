Zwei Gründe, warum die Aktie von Springer Nature für mich kein Investment ist

Die Aktie des Wissenschaftsverlag soll am 4. Oktober in den Handel starten. Mit 1,9 Milliarden Euro Umsatz und einem sprudelnden operativen Cashflow scheint das Unternehmen auf den ersten Blick solide aufgestellt zu sein. Doch ein genauerer Blick auf die Zahlen offenbart Schwachstellen.

Diese Woche kommt Springer an die Börse. Allerdings nicht das Medienhaus Axel Springer, das sich erst 2020 via Delisting von der Börse verabschiedet hat. Sondern der Wissenschaftsverlag Springer Nature, der mit dem Mutterkonzern der „Bild“-Zeitung nur den Namensteil „Springer“ gemein hat. Die Aktie soll am 4. Oktober an der Frankfurter Börse in den Handel starten.