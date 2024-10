Adidas ist so hoch wie seit Februar 2022 nicht mehr: Ist die Aktie für Anleger interessant?

Adidas ist teuer geworden. Der aktuelle Börsenwert von über 40 Milliarden Euro steht in keinem ordentlichen Verhältnis zum Umsatz von etwa 22 Milliarden Euro und einem KGV um 30. Eine technische Pause ist mindestens fällig. Nike hat es schon vorgemacht. Die Nr. 1 musste eine deutliche Korrektur hinnehmen und baut sich aktuell neu auf. Nike ist damit Vorbild für Adidas, wie eine Rally läuft und anschließend relativiert wird. Zurzeit also kein Kauf!

Die Börse hat mit Springer Nature einen Neuling: Wie schätzen Sie die Aktie mittel- bis langfristig ein?

Springer Nature ist ein wertvolles Unternehmen mit stabiler Qualität der Kerngeschäfte und der Margen. Was fehlt, ist die Fantasie der Anleger, worauf es in der Kurstendenz ankommt. Der Ausgabekurs ist vertretbar, aber wird erst nach der Platzierung in den folgenden drei bis vier Wochen auf seine Qualität hin getestet werden. Der unmittelbare Mittelzufluss in das Unternehmen aus dem Börsengang ist etwas dürftig. Also warte ich ab!

Der S&P 500 hat den September mit einem Plus beendet. Das ist ungewöhnlich. Was bedeutet das für die Wirtschaft?

Der S&P 500 ist der größte Index der Welt mit einem Marktwert über 42 Billionen Dollar. Seinen Topstand verdankt er den sehr hohen Quoten der Sieben Glorreichen in dieser Bewertung mit rund 30 Prozent. In der Konsolidierung dieser Tech-Größe liegt das Korrekturrisiko für den ganzen Index. Er bildet deshalb die amerikanische Wirtschaftslage nicht korrekt ab. Die Qualitätsprüfung beginnt ab 6. November nach der Wahlentscheidung. Eine Richtlinie für die amerikanische Wirtschaft liegt aus diesen Gründen nicht vor.