EQS-News: Tristan Capital Partners und Lübke Kelber investieren in Wohnportfolio im Rhein-Main-Gebiet mit Schwerpunkt in Frankfurt

Tristan Capital Partners und Lübke Kelber investieren in Wohnportfolio im Rhein-Main-Gebiet mit Schwerpunkt in Frankfurt



Frankfurt a. M., 4. Oktober 2024 – Der von Tristan Capital Partners gemanagte Fonds EPISO 6 hat gemeinsam mit Lübke Kelber (ISIN: DE000A35JR33) ein Wohnportfolio mit rund 450 Einheiten erworben. Ein Großteil des Portfolios liegt in Frankfurt, daneben umfasst es Objekte in Offenbach, Wiesbaden und Bad Soden. Insgesamt erstreckt sich das Portfolio über 26 Objekte mit einer Gesamtfläche von ca. 36.500 m². Lübke Kelber übernimmt im Rahmen des Joint Ventures erneut die Rolle des Asset-Managers und verwaltet damit nun ein Portfolio von über 3.500 Wohnungen. Kürzlich wurden bereits 350 Wohneinheiten in Leipzig erworben.



„Der Wohnimmobilienmarkt in Frankfurt und der Rhein-Main-Region bietet hervorragende Investitionsmöglichkeiten. Mit diesem Portfolio in erstklassigen Lagen und großem Wertsteigerungspotenzial beweisen wir erneut unsere Stärke und unseren Marktzugang in Deutschland,“ kommentiert Dr. Constantin Plenge, Managing Director bei Tristan Capital.



Marc Sahling, Vorstandsvorsitzender bei Lübke Kelber, ergänzt: „Unser Fokus liegt darauf, das Portfolio umfassend zu modernisieren und energetisch zu sanieren. Darüber hinaus werden wir erhebliche Investitionen in die Wertsteigerung einzelner Objekte vornehmen.“ Das Portfolio weist aktuell einen Leerstand von knapp 50 Prozent auf, was zusätzliche Chancen für die Weiterentwicklung bietet.



Mit dieser Akquisition baut das Joint Venture seine Aktivitäten nun auch in der Rhein-Main-Region deutlich aus. Im Anlagefokus sind Wohnimmobilien- und Portfolien ab 300 Einheiten in allen Lagen Deutschlands mit dem Ziel, den Bestand weiter auszubauen.



Der Käufer wurde bei der Transaktion von McDermott Will & Emery, PwC, TA Europe, sowie CBRE und Colliers beraten.





Über Lübke Kelber

Lübke Kelber ist ein inhabergeführtes, unabhängiges Beratungsunternehmen für Immobilientransaktionen mit über 55-jähriger Marktkompetenz und mit besonderer Fokussierung auf den Mittelstand. Bundesweit agieren wir mit 90 hochqualifizierten Spezialisten an 8 Standorten in Frankfurt am Main, Berlin, Dresden, Düsseldorf, Leipzig, München und Stuttgart. Mit unserem International Desk in London knüpfen wir Kontakte zu internationalen Investoren. Bis zu 1 Milliarde Euro Transaktionsvolumen wohnwirtschaftlicher und gewerblicher Bestände realisieren wir im Durchschnitt pro Jahr. Bei ausgewählten Investitionen beteiligen wir uns als Co-Investor und bieten in diesem Geschäftsfeld unseren Partnern eine Plattform für das Asset-, Property- und Beteiligungsmanagement. Unser hoher Qualitätsanspruch, gepaart mit Kontinuität und Verlässlichkeit garantiert unseren Kunden eine hohe Erfolgsquote bei ihren Mandaten. Dabei stehen klare Strukturen, Respekt sowie eine transparente Kommunikation im Fokus unserer Arbeit. So schaffen wir Werte.





Über Tristan Capital Partners

Tristan Capital Partners ist ein Immobilien-Investmentmanager, der sich auf Value-Add-Anlagestrategien für alle Immobilienarten in Großbritannien und Europa spezialisiert hat. Tristans paneuropäische Immobilienfonds umfassen Core+-, Opportunistic- und Debt-Strategien mit einem verwalteten Gesamtvermögen von über 15 Milliarden Euro und einem treuen Kundenstamm aus institutionellen und privaten Anlegern. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet. Tristans Hauptsitz befindet sich in London und es unterhält Niederlassungen in Luxemburg, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Mailand und Madrid. Tristan ist ein Tochterunternehmen von New York Life Investments. Es ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und MiFID-konform. Besuchen Sie





Ansprechpartner für die Medien

Ingo Kudla

Marketing Manager

pr@luebke-kelber.de

Taunusstr. 6 | SKYPER Carré

60329 Frankfurt am Main

Telefon: 069 9999-1315



Kontakt Investor Relations

IR.on AG

Frederic Hilke / Robin Terrana

0221-914097-0

Luebke-Kelber@ir-on.com

