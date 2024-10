Original-Research: Aspermont Ltd. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Aspermont Ltd. - von GBC AG 04.10.2024 / 10:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd. Unternehmen: Aspermont Ltd. ISIN: AU000000ASP3 Anlass der Studie: Research Report (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,02 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger Wachstumserholung nach herausfordernden Halbjahresergebnissen 2024. Strategische Rekrutierung renommierter Top-Manager und Führungskräfte. Prognose setzt Fokus auf qualitatives Umsatzwachstum. Erholung nach einem herausfordernden ersten Halbjahr 2024: Trotz anfänglicher Rückschläge nutzte Aspermont seine strategischen Investitionen in wachstumsstarke Sektoren, um eine starke Leistungswende zu erzielen. Starke Liquiditätsposition: Das Unternehmen verfügt zum Ende des dritten Quartals 2024 über eine gesunde Netto-Liquidität von 1,3 Millionen USD. Umsatzwachstum im Jahresvergleich: Der Gesamtumsatz für das dritte Quartal 2024 stieg auf 5,0 Millionen USD, was einem Zuwachs von 20 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Wettbewerbsvorteil: Während die Wettbewerber in den letzten Quartalen erhebliche Verluste verzeichneten, unterstreicht die starke Performance von Aspermont seine Position der Stärke. Operative Agilität: Die dezentrale Struktur und skalierbare Belegschaft von Aspermont bleiben zentrale Stärken, die schnelle Produkteinführungen ermöglichen und Investitionsrisiken erfolgreich steuern, wie der Anstieg der Nettovermögensliquidität zeigt. Technologischer Turnaround abgeschlossen: Das Unternehmen wird den Fokus von Umsatzmenge auf Umsatzqualität verlagern, um das Netto-Gewinn-Gleichgewicht zu erreichen und ab dem Geschäftsjahr 2025 Gewinne zu erzielen. Basierend auf unserem DCF-Modell passen wir unser Kursziel auf 0,03 AUD / 0,02 EUR pro Aktie an (herabgesetzt von 0,07 AUD) und behalten unsere Kaufempfehlung bei. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30983.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 02.10.2024 (15:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 04.10.2024 (10:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2000831 04.10.2024 CET/CEST °