Redcare Pharmacy nach Umsatzanstieg im Aufwind

Ein deutliches Umsatzwachstum im dritten Quartal bei Redcare Pharmacy hat die Anleger am Freitag zuversichtlich gestimmt.

Die Aktien der Online-Apotheke stiegen in der Spitze um fünf Prozent auf 141,80 Euro und waren damit Spitzenreiter im MDax. Die Umsatzzahlen seien stark ausgefallen, schrieben die Analysten von der Baader Helvea Bank in einem Kommentar. Vor allem im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente in Deutschland beschleunigte sich das Wachstum im dritten Quartal nach Unternehmensangaben auf 81 Prozent.

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 20,8 Prozent auf 574 Millionen Euro. Für etwas Unmut sorgte laut Börsianern, dass die Online Apotheke ihre Marketinginvestitionen erhöhen will, um die Verkäufe von verschreibungspflichtigen Medikamenten mit E-Rezept voranzutreiben. Für das laufende Jahr rechnet Redcare Pharmacy daher nur noch mit einer bereinigten Ebitda-Marge von 1,2 bis 2,2 Prozent. Bislang war eine Marge von zwei bis vier Prozent in Aussicht gestellt worden.