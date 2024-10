Warren Buffett: Seine wenig beachteten besten Investments

Lieber Aktiensegler,

Warren Buffett hat in seiner Karriere wirklich viele gute Investments getätigt. Zu denen der jüngeren Zeit gehört insbesondere Apple. Für viele Investoren und Analysten gilt der Kultkonzern aus Cupertino sogar zu seinen besten Schritten. Wohl auch, weil der Starinvestor hier mit großem Volumen eingestiegen ist.

Aber Warren Buffett hat auch miese Investments getätigt. Bezeichnend: Selbst seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway bezeichnete er im Nachhinein als schlechte Entscheidung. Sein heutiges Konglomerat beruht seiner Ansicht nach auf einem Fehler. Wobei der Fehler zu reparieren gewesen ist. Er hat ihn trotzdem Rendite gekostet.

So bemerkenswert seine börsen- und nicht börsennotierten Investments in Unternehmen auch sind: Seine beste Anlageentscheidung ist nach eigenen Angaben etwas vollkommen anderes gewesen. Auch das ist eine Lektion über das erfolgreich Investieren und worauf es eigentlich ankommt.

Warren Buffett: Seine wirklich besten Investments

Bereits im Jahre 2011 wurde Warren Buffett gefragt, welche Investitionsentscheidung er zu seinen besten zählt. Man kann fairerweise einwenden, dass sich in den letzten 13 Jahren daran etwas verändert haben könnte. Wenn du die Antworten aber hörst, dann weißt du auch: Es sind wirklich seine Best-Offs, auf die es im Leben ankommt.

So sagte Warren Buffett nämlich sinngemäß, dass seine drittbeste Investition sein Haus gewesen sei. Es sei der Ort, an dem er sich am wohlsten fühle. Eben ein Zuhause für ihn, seine Familie und seine Kinder. Zwar hätte er viel mehr Geld machen können, wenn er es vermietet hätte. Oder das Geld stattdessen in Aktien investieren würde. Aber: Seine Lebensqualität war ihm an dieser Stelle wichtiger.

Und seine zwei besten Investments? Ganz einfach: Seine zwei Eheringe. Oder anders gesagt: Die zwei Frauen in seinem Leben, die ihm mehr Freude bereiteten, als es Geld hätte tun können.

Ist das ungewöhnlich? Ja, zumindest aus unserer Perspektive heraus. Die meisten von uns hätten wohl erwartet, dass Warren Buffett über eine Aktie, ein Unternehmen oder eben Berkshire Hathaway spricht. Aber: Das ist es nicht, Letzteres gehört nicht einmal zu seinen wirklich guten Investitionen. Nein, sondern seine „emotionalen“ Investitionen haben langfristig den größten Einfluss auf sein Leben gehabt.

Wir dürfen eines nie aus den Augen verlieren

Die Aussagen von Warren Buffett sind für mich überaus bemerkenswert. Der Starinvestor, das Orakel von Omaha, redet bei seinen besten Investitionsentscheidungen nicht über Aktien oder Unternehmen. Nein, sondern er nimmt Bezug auf sein Leben und auf das, was ihn wirklich glücklich gemacht hat.

Das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Bei all unseren Investments sollten wir niemals unser Leben aus den Augen verlieren, unsere Familie, unsere Gesundheit, Werte die uns wichtig sind. Wir leben nicht, um zu investieren oder um Geld zu sparen und ein möglichst großes Vermögen anzuhäufen. Das alles sollte dazu dienen, ein möglichst gutes Leben zu führen.

Auf deinen Erfolg, aber vor allem: Auf dein glückliches Leben auch mit emotionalen Investments,

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple und Berkshire Hathaway.

