DAX Wochenausblick: US-Inflationsdaten erwartet – US-Berichtssaison startet

In den kommenden Handelstagen dürfte sich der Blick der Anleger insbesondere auf die Publikation neuer US-Inflationsdaten richten. Gleichzeitig könnten Fed-Vertreter punktuell immer wieder für geldpolitische Impulse sorgen. Nicht zuletzt sollte der Startschuss zur US-Berichtssaison mit großer Spannung erwartet werden. Als klassisches Damoklesschwert fungieren weiterhin die Spannungen im Nahen Osten.

Zahlreiche Fed-Vertreter kommen zu Wort – Anleger hoffen auf geldpolitische Impulse

Aus Sicht des Wirtschaftsdatenkalenders dürfte es am heutigen Abend bzw. in der Nacht von Montag auf Dienstag mit geplanten Reden durch die Fed-Vertreter Bowman (19:00 Uhr), Kashkari (19:50 Uhr) sowie Bostic (00:00 Uhr) und Musalem (00:30 Uhr) spannend werden.

Weitere Reden folgen am Dienstag mit Kugler (09:00 Uhr), Bostic (18:45 Uhr) sowie Jefferson (00:30 Uhr) und Daly am Donnerstag (00:00 Uhr).