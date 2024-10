Dax-Anleger ziehen sich weiter zurück - China belastet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem schwachen Wochenstart bleiben Dax-Anleger im Verkaufsmodus.

Der deutsche Leitindex gab am Dienstag zur Eröffnung um knapp ein Prozent auf 18.933 Punkte nach. "Es war nur eine Frage der Zeit, bis nach der Rally in China erste Gewinnmitnahmen einsetzen", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. "Da unklar ist, ob auf den heutigen Kurseinbruch in Asien weitere Verkäufe folgen, kommt auch der Deutsche Aktienindex unter Druck." Negativ wirke sich zudem die Unsicherheit über die Geldpolitik der US-Notenbank aus.

Nach einer Feiertagswoche hatten sich Chinas Festlandsbörsen zunächst mit zweistelligen Kursgewinnen zurückgemeldet. Im Handelsverlauf reduzierten sich allerdings die Kursgewinne. Investoren zeigten sich enttäuscht, da auf einer Pressekonferenz der Wirtschaftsplanungsbehörde erhoffte Details zu den angekündigten Hilfsmaßnahmen für Chinas Wirtschaft ausgeblieben waren. In Hongkong sorgten Gewinnmitnahmen der Anleger für fallende Kurse.

