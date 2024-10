Carnival - Bereit für den Ausbruch

Die Carnival Corporation bietet Freizeitreisen in Nordamerika, Australien, Europa, Asien und auf internationaler Ebene an. Am bekanntesten ist Carnival bei uns wohl als Betreiber der AIDA Schiffe. Carnival meldete im dritten Quartal Rekorde bei den Umsätzen, dem bereinigten EBITDA und des Betriebsergebnisses und erwartet für 2025 ein weiteres Rekordjahr.Momentan verwendet Carnival rund 98 Prozent seines freien Cashflows für die Schuldentilgung, wodurch im letzten Jahr 3,225 Mrd. USD an Schulden zurückgezahlt wurden. Es wird erwartet, dass Carnival von Q4 2024 bis Ende 2026 rund 9,6 Mrd. USD zurückzahlen wird, was die Nettoverschuldung auf fast 20,5 Mrd. USD bringt.

