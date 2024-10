IRW-News: XORTX Therapeutics Inc.: XORTX startet Programm für Präzisionsmedizin

IRW-PRESS: XORTX Therapeutics Inc.: XORTX startet Programm für Präzisionsmedizin

- Richtungsweisende Forschungsergebnisse im Hinblick auf die Rolle der genetischen Regulierung der Xanthinoxidase und die Behandlung des gestörten Purinstoffwechsels mit zielgerichteten Therapeutika -

CALGARY, ALBERTA - 9. Oktober 2024 / IRW-Press / - XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen, das mit spätklinischen Studien befasst ist und sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert hat, gibt die Einleitung eines präzisionsmedizinischen Programms bekannt. Am 29. August 2024 teilte XORTX mit, dass im Rahmen eines unabhängigen und Peer-geprüften Forschungsberichts der Einfluss genetischer Faktoren auf die Überexpression des Enzyms Xanthinoxidase (XO) und deren Rolle bei verschiedenen Krankheiten, einschließlich Nierenerkrankungen, aufgezeigt wurde. Diese bahnbrechenden Erkenntnisse eröffnen die Möglichkeit, die Programme und den Ansatz des Unternehmens zu erweitern, indem die auf Nierenerkrankungen und andere Krankheiten wie Sepsis fokussierte Gendiagnostik mit Xanthinoxidase-Inhibitoren zur Hemmung von XO kombiniert wird, um ganz gezielt die bedürftigsten Personen zu erreichen.

Die jüngsten zukunftsweisenden Entdeckungen bieten XORTX die Möglichkeit, Diagnostika zu entwickeln, die eine Erkennung spezifischer genetischer Faktoren ermöglichen. Diese Diagnostiktools werden XORTX zusammen mit seiner Expertise in der Entwicklung einzigartiger Formulierungen von harnsäuresenkenden Substanzen und XO-Inhibitoren in die Lage versetzen, Behandlungsmethoden bedarfsgerecht an Subpopulationen von Personen anzupassen, die eine gemeinsame Anfälligkeit oder ein ähnliches Ansprechen auf ein bestimmtes Medikament aufweisen.

Dr. Allen Davidoff, PhD., Chief Executive Officer von XORTX, meint dazu: Der Einsatz von Instrumenten der Gendiagnostik und die jüngsten richtungsweisenden Entdeckungen im Bereich der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (ADPKD), der diabetischen Niere und der nicht-diabetischen Nierenerkrankung eröffnen eine einzigartige Chance, die XORTX in idealer Weise zu nutzen weiß. Die neue Möglichkeit, ganz spezifisch eine Reihe von genetischen Faktoren zu ermitteln und dann auf die XO abzuzielen, birgt ein enormes therapeutisches Potenzial für die Behandlung der mit diesen Allelen verbundenen Folgeerkrankungen. Das Unternehmen wird bereits im Rahmen der geplanten klinischen Zulassungsstudie an ADPKD-Patienten mit der Evaluierung von Einzelpersonen beginnen. Dadurch eröffnet sich für XORTX die Möglichkeit, ein besseres Verständnis für die Rolle, die diese genetischen Faktoren bei der fortschreitenden Nierenerkrankung spielen, zu entwickeln.

Über das Enzym Xanthinoxidase:

Das Enzym Xanthinoxidase ist ein essentielles Enzym, das am Harnsäurestoffwechsel beteiligt ist und für den Abbau von Purinnukleotiden benötigt wird. Die Abbauprodukte der XO, Harnsäure (UA) und reaktive Sauerstoffspezies (ROS), werden bei der enzymatischen Reaktion freigesetzt und können während des Krankheitsverlaufs eine schädigende Rolle im Kreislaufsystem und im Gewebe spielen. Die von XORTX gesponserten Entdeckungen in Nagetiermodellen der polyzystischen Nierenerkrankung (PKD) deuten auf eine Überexpression oder Überaktivität von XO als potenziell wichtiges Ziel bei der Behandlung dieser Krankheit hin.

Jüngster Nachweis für die Überexpression des Enzyms Xanthinoxidase bei Erkrankungen:

Ein Nachweis für eine Überexpression von XO bei PKD beim Menschen wurde bisher nicht erbracht, obwohl Arbeiten von Wang et al. einen Zusammenhang zwischen genetischen Faktoren und PKD (1) nahelegen. Vor kurzem wurden neue Erkenntnisse gewonnen, die genetische Faktoren mit bestimmten Populationen in Verbindung bringen und zeigen, dass eine höhere XO-Expression mit einer Reihe von Erkrankungen wie Hyperurikämie(2), Sepsis, Organversagen und Sepsis-assoziiertem akutem Atemnotsyndrom (ARDS)(3),(4), Nierenfunktionsstörungen(3),(4), Diabetes(5), polyzystische Nierenerkrankungen (PKD)(1),(5) sowie Nierenversagen(6),(7) in Verbindung steht. Aus mechanistischer Sicht sprechen diese Studien für einen präzisionsmedizinischen Ansatz, bei dem genetische Risikovarianten eine Orientierungshilfe bei Behandlungsentscheidungen bieten könnten(1).

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit dem Coronavirus / COVID-19-Infektion. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet.

XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Allen Davidoff, CEO

adavidoff@xortx.com

+1 403 455 7727

Nick Rigopulos, Director of Communications

nick@alpineequityadv.com

+1 617 901 0785

Weder die TSX Venture Exchange noch die Nasdaq haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Bundeswertpapiergesetzen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Überzeugungen, Pläne, Ziele, Zielsetzungen, Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Absichten, zukünftigen Leistungen des Unternehmens, andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sowie Aussagen, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, beabsichtigt, plant, glaubt, strebt an, schätzt oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und ihre Implikationen basieren ausschließlich auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements von XORTX und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem unsere Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, die Genauigkeit unserer Schätzungen in Bezug auf Ausgaben, künftige Einnahmen und Kapitalbedarf, der Erfolg und die zeitliche Planung unserer präklinischen und klinischen Studien, die Leistung von Drittherstellern und Auftragsforschungsinstituten, unsere Pläne zur Entwicklung und Vermarktung unserer Produktkandidaten, unsere Pläne, die Forschung auf dem Gebiet anderer Nierenerkrankungen voranzutreiben, und unsere Fähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für unsere Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Sofern nicht durch geltendes Recht oder Börsenvorschriften anderweitig vorgeschrieben, ist XORTX nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Ausführlichere Informationen über die Risiken und Ungewissheiten, die XORTX betreffen, sind unter der Überschrift Risk Factors im Jahresbericht von XORTX auf Formular 20-F enthalten, die bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist (einschließlich aller Dokumente, die einen Teil davon bilden oder durch Verweis darin enthalten sind), sowie in unseren Berichten, öffentlichen Offenlegungsdokumenten und anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen und anderen Aufsichtsbehörden in Kanada, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

