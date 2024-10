In einem immer größeren Marktchaos sicher für die Altersvorsorge investieren? Mit diesem ETF ist das möglich

Werbung

Ist ein ETF-Sparplan auch in diesen unsicheren Zeiten immer noch eine sinnvolle Geldanlage? Das ist eine relevante Frage, die derzeit in den Köpfen vieler Privatinvestoren herumschwebt – vor allem mit Blick auf die langfristige Altersvorsorge.

Aufgrund struktureller gesellschaftlicher Veränderungen wie der alternden Demographie in Deutschland sollten Anleger dieses Thema lieber selbst in die Hand nehmen und sich nicht auf externe Faktoren wie die gesetzliche Rente verlassen. Langfristig bleiben Aktien das beste Mittel der Wahl, wenn man sich Wohlstand aufbauen und für das Alter absichern möchte.

Doch die letzten Jahre an den Finanzmärkten gleichen einer Achterbahnfahrt, da viele verschiedene Krisenherde für eine Menge Volatilität gesorgt haben. Geopolitische Risiken wie der wachsende Handelsstreit zwischen den beiden Supermächten USA und China, aber auch der Krieg in Europa und in Nahost haben die internationale Bühne zu einem unsicheren wirtschaftlichen Spielfeld gemacht. Besonders die Corona-Pandemie und die anschließenden geldpolitischen Exzesse in beide Richtungen haben die Finanzmärkte in den letzten Jahren durchgeschüttelt.

Dieser Cocktail aus verschiedenen Risikofaktoren macht es zu einer großen Herausforderung, das eigene Kapital gewinnbringend anzulegen und sich ein solides Polster aufzubauen, welches in einer späteren Lebensphase eine ausreichende finanzielle Flexibilität gibt. Sind Value-Aktien derzeit die richtige Wahl? Oder werden Risiko-Werte wie Technologie-Aktien doch bald wieder von einer möglichen Geldschwemme der Notenbanken auf neue Höhen getrieben? Welcher Wirtschaftsstandort bleibt langfristig der beste? Werden die USA weiterhin die Richtung vorgeben oder wird doch der ostasiatische Wirtschaftsraum, angeführt von China, bald das Ruder übernehmen und mit Überrenditen aufwarten? Selten war der Pfad, auf dem die Finanzmärkte wandeln so undurchsichtig wie heute.

ETFs bleiben das beste Mittel der Wahl

Der sinnvollste Umgang mit diesen Fragen ist die Erkenntnis, dass eine Antwort unmöglich im Voraus zu finden ist. Daher ist Diversifizierung der beste Weg, um durch die Vielzahl an Unsicherheiten mit einer positiven Rendite zu navigieren. Da Investments in Einzelaktien, gerade bei einer notwendigen, höheren Diversifikation aufgrund der wachsenden Unklarheiten, zu kostspielig sind, sowohl was die aufgewendete Zeit als auch was die Transaktionskosten angeht, bleibt ein ETF das beste Vehikel, um eine möglichst breite Diversifikation so einfach und effizient wie möglich umzusetzen.

Ein Investment über einen ETF im Vergleich zum Einzelinvestment in Aktien bietet Anlegern eine Vielzahl von Vorteilen:

Diversifikation : Ein ETF enthält in der Regel eine breite Palette von Aktien aus verschiedenen Ländern und Branchen. Dies ermöglicht eine natürliche Diversifikation, was das Risiko eines erheblichen Verlusts durch das Scheitern einer einzelnen Aktie minimiert.

: Ein ETF enthält in der Regel eine breite Palette von Aktien aus verschiedenen Ländern und Branchen. Dies ermöglicht eine natürliche Diversifikation, was das Risiko eines erheblichen Verlusts durch das Scheitern einer einzelnen Aktie minimiert. Liquidität : ETFs werden mit einem hohen Handelsvolumen an Börsen gehandelt und sind daher leicht zugänglich. Anleger können ihre Anteile während der Handelszeiten schnell und einfach kaufen oder verkaufen, was Flexibilität und Liquidität bietet.

: ETFs werden mit einem hohen Handelsvolumen an Börsen gehandelt und sind daher leicht zugänglich. Anleger können ihre Anteile während der Handelszeiten schnell und einfach kaufen oder verkaufen, was Flexibilität und Liquidität bietet. Transparenz : Die Zusammensetzung eines ETFs, einschließlich der im Index enthaltenen Aktien, ist öffentlich bekannt. Anleger wissen also genau, in welche Vermögenswerte sie investieren.

: Die Zusammensetzung eines ETFs, einschließlich der im Index enthaltenen Aktien, ist öffentlich bekannt. Anleger wissen also genau, in welche Vermögenswerte sie investieren. Historische Renditen : Langfristige historische Daten zeigen, dass der Gesamtmarkt tendenziell eine positive Performance verzeichnet hat. ETFs, die den breiten Markt abbilden, partizipieren an diesem langfristigen Wachstum. Zudem gelingt es den wenigsten aktiv gemanagten Fonds, den breiten Markt langfristig zu schlagen.

: Langfristige historische Daten zeigen, dass der Gesamtmarkt tendenziell eine positive Performance verzeichnet hat. ETFs, die den breiten Markt abbilden, partizipieren an diesem langfristigen Wachstum. Zudem gelingt es den wenigsten aktiv gemanagten Fonds, den breiten Markt langfristig zu schlagen. Reduziertes Einzelrisiko : Der Kauf einzelner Aktien kann zu erheblichen Einzelrisiken führen, wie z.B. Unternehmenspleiten oder schlechter Unternehmensführung. ETFs verteilen das Risiko über eine Vielzahl von Aktien und reduzieren so das Einzelrisiko.

: Der Kauf einzelner Aktien kann zu erheblichen Einzelrisiken führen, wie z.B. Unternehmenspleiten oder schlechter Unternehmensführung. ETFs verteilen das Risiko über eine Vielzahl von Aktien und reduzieren so das Einzelrisiko. Kosten und Zeitersparnis: Einzelinvestments in Aktien erfordern umfangreiche Recherchen und Zeit. ETFs erfordern weniger aktive Verwaltung und haben niedrigere Kosten, was langfristig zu einer besseren Gesamtrendite führen kann.

Quelle: Alessandro Cancian/Shutterstock.com

Der „FTSE All World ETF“ als richtige Wahl für ein sich schnell veränderndes globales Marktumfeld

Nun bleibt die Frage nach der Wahl des passenden ETFs, um eine möglichst breite Diversifizierung zu erreichen, die der derzeitigen Marktlage angemessen ist. Der FTSE All World UCITS ETF von Invesco bietet sich hier als eine effiziente Auswahl an, um genau das zu erreichen. Der ETF ist eine Abbildung des FTSE All-World Index und ermöglicht eine breite Diversifikationsstrategie, die alle weiter oben genannten Fragen berücksichtigt, da Wirtschaftsbereiche in allen relevanten Industrie- und Schwellenländern abgedeckt werden.

Somit erhält man als Anleger die Möglichkeit, über ein einziges Investment-Vehikel eine effiziente Diversifikationsstrategie kostengünstig und einfach umzusetzen. Der FTSE All World UCITS ETF liefert folgende besondere Vorteile:

Breite Diversifikation: Der ETF liefert Zugang zu mehr als 4000 großen und mittelgroßen Unternehmen aus 49 Industrie- und Schwellenländern in aller Welt. Der ETF deckt rund 86 Prozent des gesamten globalen Aktienmarktes ab und lässt nur kleine Unternehmen und Unternehmen aus Frontier-Märkten außen vor - Frontier-Märkte sind Volkswirtschaften, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer. Der Index gewichtet jedes der 4000 Unternehmen anhand seiner Marktkapitalisierung, sodass die größten Unternehmen das höchste Gewicht im Index haben. Der ETF passt sich der Gewichtung des Index automatisch an, sodass Anleger keinen Handlungsbedarf haben und bequem die dynamischen Veränderungen des Marktes mitnehmen können.

Durch diese Art des Aufbaus bezieht der ETF die offenen Fragen mit ein, die sich aus der perspektivischen Veränderung der Stärke globalen Wirtschaftsräume ergeben, da Schwellenländer wie China bei einer steigenden Marktkapitalisierung automatisch höher gewichtet werden. Gleichzeitig macht der dominante US-Markt momentan noch eine hohe Gewichtung im ETF aus, was aufgrund der Robustheit der US-Wirtschaft und global führender Unternehmen wie den US-Technologie-Giganten für eine hohe Sicherheit sorgt.

Kosten- und Verwaltungseffizienz: Anleger, die in einen FTSE All-World ETF investieren, müssen sich keine Gedanken um die Anpassung der Allokation machen, da diese bei jeder Neugewichtung des Index automatisch auf Ebene des ETF erfolgt. Dadurch können die Kosten niedriger sein, als wenn Sie diese Anpassungen selbst vornehmen würden. Bei einem ETF sind die Kosten in der Regel eher niedrig. Die jährliche Gebühr des Invesco FTSE All-World UCITS ETF zum Beispiel beträgt lediglich 0,15 Prozent. Damit ist dieser Invesco-ETF derzeit einer der kostengünstigsten marktbreiten globalen Aktien-ETFs am Markt.

Performance: Ein Blick auf die langfristige Performance zeigt, dass eine Anlage in den Invesco FTSE All-World UCITS ETF die kurzfristige Unsicherheit an den Märkten mehr als ausgleichen und für ein echtes Wohlstandswachstum sorgen kann, das vor allem für das Alter eine ausreichende Absicherung bietet.

Quelle: Invesco Sparplanrechner

Der Sparplanrechner von Invesco mit dem All World ETF zeigt, dass bereits ein monatliches Investment von 100 Euro über einen Zeitraum von 25 Jahren den Unterschied machen kann. Bei einer angenommenen (dem annualisierten Durchschnitt der letzten zehn Jahre entsprechenden) Rendite von 8,75 Prozent beträgt die Rendite über 78.000 Euro und die Gesamtsparleistung über 108.000 Euro. Der Spareffekt wird dabei umso größer, je langfristiger der Sparplan läuft und übertrifft spätestens nach dem zweiten Jahrzehnt die Summe der gesamten Einzahlungen um etwa das Doppelte. Dieser Effekt verstärkt sich, je höher die monatliche Sparrate ausfällt.

Fazit aus der Investment-Perspektive

Trotz der wachsenden Risiken an den Märkten ist es aufgrund der zunehmend unsicheren Zukunftsaussichten umso wichtiger, die Absicherung fürs Alter selbst in die Hand zu nehmen und sich ein Altersvorsorgedepot aufzubauen, das einem später die nötige finanzielle Flexibilität liefert. Die historische und gegenwärtige Performance des Marktes zeigt, dass breit diversifizierte Anlagen wie der FTSE All World UCITS ETF eine strategische Wahl für Investoren darstellen, die sowohl Sicherheit als auch Rendite suchen. Dieser ETF bietet eine effektive Möglichkeit, von der globalen Marktperformance zu profitieren, ohne sich täglich mit den einzelnen Marktveränderungen beschäftigen zu müssen. Er kombiniert breite Diversifikation, Kosteneffizienz und die Potenziale der weltweit dynamischsten Wirtschaftsräume in einem Produkt. Für Privatanleger, die langfristige und stabile Erträge anstreben und gleichzeitig eine Reihe von Marktrisiken minimieren möchten, stellt der FTSE All World UCITS ETF daher eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit dar.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Vergleichsindex FTSE Global Equity Index WKN A3D7QX ISIN IE000716YHJ7 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Kapitalverwaltungsgesellschaft Invesco Investment Management Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,15 Prozent p.a. Replikationsmethode Optimiert

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Invesco. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Alexander Mayer verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.