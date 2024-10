Nur wenig beeinflusst von den höher als erwartet vermeldeten US-Inflationszahlen hat sich der Dax am Donnerstagnachmittag weitgehend behauptet und ging am Ende des Tages mit einem Minus von 45 Punkten oder 0,23 Prozent aus dem Handel, nachdem der Index am Vortag noch über ein Prozent zulegen konnte.

US-Inflation höher als erwartet

Am Nachmittag wurden die US-Konsumentenpreise über den Prognosen publiziert. "Die Preissteigerung im Monatsvergleich fällt höher aus als erwartet. Zwar sinkt die Jahresrate dank eines günstigen Basiseffekts, dennoch enttäuschen die Zahlen" kommentierte Experte Ulrich Wortberg von der Helaba. "

Ob die Zinssenkungserwartungen aber gedämpft werden, ist fraglich, denn die zeitgleich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind unerwartet deutlich gestiegen und sie lassen auf eine im Trend nachlassende Beschäftigungsdynamik schließen", so Wortberg.

Münchener Rück gefragt - Befürchtungen bleiben aus

Angesichts einer Abschwächung des Hurrikans "Milton" an der Westküste Floridas waren die Aktien europäischer Rückversicherer gefragt. Anleger setzen wohl aber auch darauf, dass die Schäden demnächst in den Prämienerneuerungen berücksichtigt werden. Die Titel der Münchener Rück erklommen mit einem Anstieg um 2,9 Prozent die Dax-Spitze, gefolgt von den am Ende des Tages 2,7 Prozent höheren Aktien der Hannover Rück.

Möglicher Waffenstillstand: Rüstungswerte im Fokus

Rüstungswerte gaben angesichts einer vagen Waffenstillstandsdebatte im Krieg Russlands gegen die Ukraine recht deutlich nach. So wies die ukrainische Staatsführung zwar einen italienischen Medienbericht zurück, wonach sie zu einem Waffenstillstand an der jetzigen Frontlinie bereit sein könnte, die Aktien der Rüstungskonzerne Hensoldt und Rheinmetall gaben dennoch deutlich nach. Rheinmetall-Aktien waren mit einem Abschlag von über vier Prozent größter Verlierer im deutschen Leitindex, Hensoldt war mit einem Abschlag von 3,55 Prozent größter Verlierer im MDAX der mittelgroßen Werte.

Erholungsrally bei Varta geht weiter

Die vor zwei Tagen begonnene Erholungsrally bei Varta setzte sich am Donnerstag mit einem Anstieg von erneut 40 Prozent weiter fort. Damit hat sich der Kurs des Batterieherstellers binnen drei Tagen mehr als verdreifacht. Varta und der Sportwagenbauer Porsche AG schlossen einen Vertrag über ein Investment im Bereich für großformatige Lithium-Ionen-Zellen. Das beflügelt offenbar die Phantasie der Anleger. (mit Material von dpa-AFX)