ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Siemens Energy auf 'Neutral' - Ziel 32,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 32,80 Euro angehoben. Robuste Nachfrage und eine gute operative Umsetzung ebneten den Weg aus der Krise, schrieb Akash Gupta in seiner am Freitag vorliegenden Analyse. Für das vierte Geschäftsquartal rechnet er mit einem 28 Prozent höheren Auftragseingang als im entsprechenden Vorjahresabschnitt./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 19:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 00:15 / BST

