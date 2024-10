DAX® - Wichtige Haltezone und saisonaler Rückenwind

Seit Ende August hat der DAX® immer wieder den Rückzugsbereich aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei knapp 19.000 Punkten getestet. Unter dem Strich waren alle Belastungsproben (bisher) erfolgreich, was grundsätzlich konstruktiv zu werten ist. Die beschriebene Bastion wird durch die 200-Stunden-Linie (akt. bei 18.950 Punkten) noch zusätzlich untermauert. In diesem Zusammenhang liefert der Wochenchart weitere wertvolle Erkenntnisse. So geht die Kursentwicklung im bisherigen Wochenverlauf mit einem idealtypischen Pullback an die eingangs beschriebenen Unterstützungen – und damit der seit dem Frühjahr bestehenden Schiebezone – einher. Last but not least, bildet das Tief vom 8. Oktober bei 18.912 Punkten ein klassisches „swing low“. In der Summe sprechen die angeführten Faktoren für ein Lösen von der o. g. Kernhaltezone. Auf der Oberseite markiert das bisherige Allzeithoch bei 19.492 Punkten das nächste Anlaufziel, welches durch das obere Bollinger Band (akt. bei 19.487 Punkten) noch zusätzlich verstärkt wird. Unter die Arme könnte dem DAX® auch die Zyklik greifen. Ab Mitte Oktober sorgt der typische Verlauf des US-Wahljahres für Rückenwind.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

