IRW-News: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbon geht Joint Venture mit Red Mountain Biochar ein

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 11. Oktober 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für Kohlenstoffentfernung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Joint-Venture- (JV oder Joint Venture) Vereinbarung (die Vereinbarung) mit dem in Texas ansässigen Unternehmen Red Mountain Biochar, LLC (Red Mountain) abgeschlossen hat, mit dem es bereits eine Vertragsbeziehung unterhält (siehe Pressemitteilung vom 31. Juli 2024); Ziel ist die Gründung eines Geschäftsvorhabens unter dem Namen BluMountain Carbon.

Zweck des Joint Ventures ist die Vermarktung mehrerer potenzieller Abnahme- und Projektfinanzierungsoptionen für Biokohle zugunsten des Unternehmens sowie Red Mountain, mit besonderem Fokus auf den Süden der Vereinigten Staaten, und die (i) Produktion und Verarbeitung von Biokohle, (ii) der Einsatz von Technologien zur Kohlenstoffentfernung, und (iii) die Erkundung und Entwicklung von Möglichkeiten in verwandten Sektoren und Technologien sowie weitere kommerzielle Möglichkeiten, die das Joint Venture gegebenenfalls identifizieren wird. Die Parteien haben die Absicht, die Joint-Venture-Aktivitäten auf einer 50:50-Basis zu finanzieren, und keine der Parteien verpflichtet sich, eine bestimmte Aktivität zu finanzieren oder zu verfolgen.

Bill Wyatt, CEO von Red Mountain, erklärte wie folgt: BluSky Carbon etabliert sich als weltweit führendes Unternehmen in der Biokohle-Produktion. Die Technologie von BluSky, die Ausgereiftheit seiner betrieblichen Abläufe und die Professionalität seines Teams machen es für uns zum idealen Partner. BluSky ist das fehlende Puzzleteil für die vielen Möglichkeiten, die wir in unserer Pipeline haben.

Red Mountain wurde gegründet, um forst- und landwirtschaftliche Abfälle in hochwertige Biokohle umzuwandeln und in der Beton-, Stahl- und Landwirtschaftsindustrie Nachhaltigkeit und Innovation voranzutreiben. Das Unternehmen bringt umfassende Erfahrung bei der Identifizierung von Lösungen für die Umwandlung von Restbiomasse-Abfallprodukten im Industriemaßstab in nachhaltige, umweltfreundliche, umsatzgenerierende Alternativen, und zwar unter Einsatz moderner, kosteneffizienter Kohlenstoffentfernungstechnologien. BluSky bringt Chancen im Hinblick auf Technologien, Fertigung und CO-Märkte in die Partnerschaft ein.

Will Hessert, CEO von BluSky, äußerte sich wie folgt: Red Mountain Biochar wird von einem großartigen Team geführt, das über umfassendes Know-how in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Fertigung und Praktiken der Holzindustrie verfügt. Außerdem hat Red Mountain eine starke Pipeline mit Möglichkeiten für Projekte, Kaufverträge und Projektfinanzierungsoptionen aufgebaut. In Verbindung mit unserem Know-how in den Bereichen Technologie und CO-Märkte sehen wir dieser Chance einer Partnerschaft mit diesem Unternehmen mit Spannung entgegen, um als Industriepartner gemeinsam vorteilhafte Projekte zu verfolgen.

Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es die DSS-Digital Service Solution GmbH (DSS) (mit Sitz in 43/Top 4, 1070 Wien, Neubaugasse, Österreich) mit der Bereitstellung bestimmter Inhalte, der Suchmaschinen-Keyword-Optimierung und anderen Investor-Relations-Aktivitäten beauftragt hat. BluSky hat DSS beauftragt, seine Dienstleistungen ab sofort gegen eine Barzahlung von 15.000 USD zu erbringen. Die DSS und ihre Führungskräfte stehen in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen, und nach Kenntnis des Unternehmens besitzt, kontrolliert oder verwaltet DSS keine Wertpapiere des Unternehmens.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen - wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Bioholzkohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlenstoffeliminierung; (2) der Verkauf von Bioholzkohle, die mit Geräten zur Kohlenstoffeliminierung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite https://bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky über die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, basieren. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Erörterung des Zwecks des Joint Ventures, die Absicht der Parteien, Möglichkeiten auf einer 50/50-Basis zu finanzieren, und die Fähigkeit des Joint Ventures, geeignete Möglichkeiten zu identifizieren und zu verfolgen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Insbesondere besteht das Risiko, dass die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Joint Venture nicht wie vorgesehen oder überhaupt nicht umgesetzt werden können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.

