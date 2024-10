Die Zinsen sinken, aber mit dieser Top-Aktie sicherst du dir 5,6 % Dividendenrendite!

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinswende eingeleitet. Zuletzt verkündete die Zentralbank eine weitere Absenkung des Einlagenzinses um 0,25 Prozentpunkte von 3,75 auf 3,50 Prozent. Wie du sicher schon festgestellt hast, haben viele Bankinstitute die Zinssenkung bereits an ihre Endkunden weitergegeben. Und je nach Bank kam man sowieso nie in den Genuss des vollen Einlagenzinses, sondern musste sich lediglich mit 1 bis 1,50 Prozent begnügen.

Es ist durchaus empfehlenswert einen Teil seiner liquiden Mittel auf einem Tagesgeldkonto liegen zu haben. So bleibt man immer flüssig und kommt schnell sowie unkompliziert an sein Geld. Doch der richtige Renditeknüller ist es leider nicht; die sinkenden Zinsen verschlechtern die Aussichten noch obendrein.

Glücklicherweise kann man in solch einer Situation auf Dividendenaktien ausweichen. Eine Top-Aktie, die dir im Moment eine Dividendenrendite von etwas über 5,6 % einbringt, möchte ich dir nachfolgend vorstellen.

Crown Castle International: Top-Aktie mit über 5,6 % Dividendenrendite

Crown Castle International (WKN: A12GN3) ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Infrastruktur für drahtlose Kommunikation. Das Unternehmen besitzt und betreibt Funkmasten sowie Glasfasernetze, die von Mobilfunkanbietern und Internetdienstleistern genutzt werden. Die zunehmende Nachfrage nach schnellem, zuverlässigem Datenverkehr – besonders im Zuge des 5G-Ausbaus – macht Crown Castle zu einem wichtigen Akteur im Bereich der modernen Kommunikation.

Aber was macht Crown Castle so attraktiv für Dividendenjäger? Ganz einfach: Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf langfristigen Mietverträgen mit stabilen Einnahmen. Dies sorgt für verlässliche Cashflows, die das Unternehmen regelmäßig in Form von Dividenden an seine Aktionäre weitergibt. Im Moment beträgt die Dividendenrendite beeindruckende 5,63 % (Stand: 04.10.2024), was weit über dem liegt, was viele klassische Festgeldkonten bieten.

Aufgrund der sinkenden Zinsen kann man sich in Zukunft auch nicht mehr auf sein Tagesgeldkonto verlassen. Und auf ein Sparbuch sollte man aufgrund der Mikrozinsen ohnehin lieber verzichten.

Solide Dividendenpolitik und Wachstumspotenzial

Crown Castle ist nicht nur für seine attraktive Dividende bekannt, sondern auch für seine solide Dividendenpolitik. Seit Jahren steigert das Unternehmen kontinuierlich die Ausschüttungen an seine Aktionäre. Und das Beste: Die Dividende ist nicht nur stabil, sondern wächst tendenziell mit dem Erfolg des Unternehmens.

Auch in Zukunft sieht es gut aus: Mit dem Ausbau der 5G-Technologie und der steigenden Nachfrage nach drahtlosen Netzwerken wird Crown Castle weiterhin eine Schlüsselrolle in der Branche spielen. Dieses Wachstumspotenzial gepaart mit der stabilen Dividendenrendite macht Crown Castle International zu einer hervorragenden Wahl für Anleger, die nicht nur auf Kursgewinne, sondern auch auf regelmäßige Ausschüttungen setzen möchten.

Lieber Dividendenrendite als sinkende Zinsen

In Zeiten sinkender Zinsen bieten solide Dividendenaktien wie Crown Castle International eine attraktive Alternative. Mit einer Dividendenrendite von rund 5,6 % und einem stabilen Geschäftsmodell ist das Unternehmen eine interessante Option für Anleger, die auf regelmäßige Erträge setzen und gleichzeitig von langfristigem Wachstumspotenzial profitieren möchten. Wer an einer attraktiven Rendite für sein Geld interessiert ist, sollte Crown Castle definitiv auf dem Schirm haben.

