Trading-Chance Target: Hier wird die Long-Seite wieder spannend

Die jüngsten, im August vorgelegten Quartalszahlen der US-Einzelhandelskette Target waren absolut überzeugend und bescherten der Aktie einen immensen Kurssprung. Der traf zwar sofort auf Gewinnmitnahmen, aber mittlerweile hat sich die Aktie stabilisiert und bietet ein für einen neuen Aufwärtsimpuls überzeugendes Chartbild: Eine Trading-Chance Long.

Dass die US-Verbraucher sukzessiv zurückhaltender agieren, ist zwar nicht zu übersehen. Aber einige Unternehmen trifft das härter als andere. Und die Ende August für das zweite Geschäftsjahresquartal vorgelegten Ergebnisse der US-Handelskette Target deuten an, dass man dort weiterhin gut unterwegs ist. Der Gewinn pro Aktie lag mit 2.47 US-Dollar solide über der Konsens-Prognose der Analysten von 2,18 US-Dollar und weit über den 1,81 US-Dollar des zweiten Quartals 2023, der Umsatz stieg zum Vorjahreszeitraum um immerhin 2,7 Prozent.

Noch ist die Aktie eher günstig bewertet

Das wäre für die Aufwärtsperspektive der Aktie zwar nicht entscheidend, sofern man da schon immens viel positive Erwartung eingepreist hätte. Aber das ist durchaus nicht der Fall. Zwar mündeten die starken Quartalszahlen in einen kräftigen Kurssprung, aber zum einen kam der nicht an das bisherige Jahreshoch der Aktie heran, zum anderen wurde er zügig wieder abverkauft. Was durchaus nicht daran liegen würde, dass die Analysten für die Aktie negativ gestimmt wären.

Zwar sieht das Gros der Experten Target derzeit nur als Halteposition, dies aber mit einem durchschnittlichen Kursziel, das mit 177 US-Dollar in der Nähe des bisherigen Hochs 2024 liegt und dem Kurs noch gut Spielraum nach oben bieten würde. Was auch daran liegt, dass die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 16 eher günstig bewertet ist.

Das Chartbild bietet den Bullen eine tadellose Vorlage

Der sich hinsichtlich des Kursziels der Experten bietende Spielraum könnte dabei mit Blick auf das Chartbild jetzt ausgelotet werden, denn hier wäre eine gute Basis für einen neuen Aufwärtsimpuls gegeben. Die durch die Reaktion auf die Bilanz entstandene Kurslücke wurde im September geschlossen, danach versuchte man sich an einem neuen Aufwärtsimpuls. Der wurde zunächst in der Widerstandszone 154,65/156,74 US-Dollar gestoppt, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Der erneute Rücksetzer wurde noch oberhalb des Tiefs des vorherigen aufgefangen. Die Target-Aktie startete in der vergangenen Woche einen erneuten Anlauf nach oben – und diesmal gelang es, diese Zone 154,65/156,74 US-Dollar zu bezwingen. Das Hoch der Käufe nach der Bilanz bei 167,40 US-Dollar wäre damit aus charttechnischer Sicht das unmittelbar nächste Kursziel, darüber wäre der Weg dann bereits bis an der Jahres-Verlaufshoch bei 181,86 US-Dollar frei. Eine interessante Basis für einen Long-Trade, der sich mit einem Stop Loss knapp unter dem letzten Zwischentief, das halten muss, um das bullische Setup aufrechtzuerhalten, eng absichern ließe.

Long-Trade mit einem angenehm engen Stop Loss

Wir haben für diese Trading-Chance ein Knock-Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit herausgesucht, das einen Basispreis und einen Knock Out-Level bei 113,440 US-Dollar ausweist, woraus sich aktuell ein Hebel von ca. 3,5 errechnet. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 147 US-Dollar ansiedeln, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0915 einem Kurs um 3,02 Euro in diesem Zertifikat. Die WKN dieses Knock-Out-Zertifikats Long auf die Target Corp. lautet HD5W9R.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 167,40 US-Dollar, 181,86 US-Dollar

Unterstützungen: 156,74 US-Dollar, 154,65 US-Dollar 149,10 US-Dollar, 147,54 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Target Corp.

Basiswert Target Corp. WKN HD5W9R ISIN DE000HD5W9R7 Basispreis 113,440 US-Dollar K.O.-Schwelle 113,440 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,5 Stop Loss Zertifikat 3,02 Euro

